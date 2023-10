Assen: Reiterberger lässt die Muskeln spielen

Viel enger konnte es in den beiden Qualifyings der IDM Superbike nicht zugehen. Markus Reiterberger schleppt durch die Regel Balance-of-Performance zwar inzwischen sieben Zusatz-Kilos an seiner BMW mit und auch Javier Forés hatte bei seiner Ducati Panigale vier Kilo drauf gepackt, doch fürchterlich beeindrucken liessen sich die beiden Dauerkonkurrenten von ihrem Übergewicht nicht.

Vor allem IDM-Gast Josh Brookes, Führender der Britischen Superbikemeisterschaft, hatte es den beiden IDM-Piloten angetan und nur wenige Hundertstel Sekunden trennten die Konkurrenten voneinander. Sogar Lorenzo Lanzi rückte zur Spitze auf.

Mit dem Lokalmatadoren Danny de Boer, dem Franzosen Mathieu Gines und dem Österreicher Stefan Kerschbaumer mischten sich gleich drei Superstock-Piloten unter die Top-Neun und waren somit ebenfalls zur zehnminütigen Superpole zugelassen.2. 1.36,559 Javier Forés (SP/Ducati)5. 1.37,498 Matej Smrz (CZ/BMW)8. 1.38,039 Stefan Kerschbaumer (A/Yamaha)Brookes ging als Erster auf die Strecke, gefolgt von Reiterberger, Smrz und Gines. Als letzter Pilot machte sich Mackels auf den Weg. headtopics.com

Die anderen Fahrer liessen es beim zehnminütigen Training etwas gemächlicher angehen. Lange Zeit war Gines hinter Brookes unterwegs, wurde aber bei Halbzeit von BMW-Pilot Matej Smrz verdrängt. Anschliessend rückten Lanzi und Reiterberger ebenfalls mit 1.36er-Zeiten Richtung Spitze vor.

Doch Brookes ruhte sich auf seiner schnellen Runde nicht aus, sondern legte nach und zeigte eine 1.36,422. Doch Markus Reiterberger liess mit seiner übergewichtigen BMW ordentlich die Muskeln spielen und fuhr eine 1.36,132 heraus. Brookes legte nochmals nach, unterbot seine persönliche Bestzeit um weitere drei Tausendstel Sekunden. An Reiterberger vorbei kam der Australier nicht. headtopics.com

