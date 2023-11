Assassin’s Creed Nexus VR: Die Welt der Assassinen in Virtual Reality

Dieser Artikel gehört zum Angebot von SPIEGEL+. Sie können ihn auch ohne Abonnement lesen, weil er Ihnen geschenkt wurde. Wie meine Woche so war? Nun ja, zuerst habe ich im antiken Griechenland Schlösser geknackt und Passanten angerempelt, im Jahr 405 vor Christus. Dann bin ich 1509, in der italienischen Renaissance, über die Dächer Venedigs gesprungen und habe tagsüber illegal ein Feuerwerk gezündet.

Und danach habe ich während der amerikanischen Revolution einen britischen General entführt, 1777. Und okay, machen wir uns nichts vor: Der ein oder andere Auftragsmord stand ebenfalls auf meiner To-do-Liste. So ist das nun mal, wenn man in die Rolle von drei der besten Assassinen der Videospielgeschichte schlüpft. Das neue »Assassin’s Creed Nexus VR« ist der erste Virtual-Reality-Ableger der weltbekannten Reihe. Über 200 Millionen Exemplare von »Assassin’s Creed« wurden seit 2007 bereits verkauft, mal waren es Action-Adventures, mal eher Rollenspiel

EUROGAMER_DE: Der Hype um Virtual Reality scheint verflogen zu seinObwohl das insgesamt noch immer recht unhandliche Gefummel manchmal nervt, so erlebt man Spiele doch ganz anders, wenn man in andere Welten wirklich eintaucht, anstatt sie lediglich von außen anzuglotzen. Der ganz große Hype, mit dem diese Art zu spielen vor wenigen Jahren in den Massenmarkt gestartet ist, scheint allerdings verflogen.

TAGESSCHAU: Liveblog: ++ Erste Treibstofflieferung erreicht Gazastreifen ++Erstmals seit Beginn des Nahost-Kriegs hat ein Lkw mit Treibstoff den Gazastreifen erreicht. Rettungskräfte im Gazastreifen können den UN zufolge kaum noch arbeiten. Alle Entwicklungen im Liveblog.

FOCUSONLİNE: Warnstreiks im Ticker: Erste Warnstreiks im Tarifstreit der LandesbeschäftigtenDie Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) wird den Bahnverkehr diese Woche mit einem Warnstreik stören. Die Gewerkschaft hat dazu erste entscheidende Vorbereitungen getroffen und einen Streikbeschluss gefasst, wie ein Sprecher am Dienstag bestätigte. Alle aktuellen News rund um die Streiks im Ticker.

WESERKURİER: Warnstreik der GDL: Bahn setzt auf Notfahrplan im FernverkehrAuf die erste Verhandlungsrunde folgt die erste Eskalation: Ab Mittwochabend wird der Bahnverkehr bundesweit von der Lokführergewerkschaft GDL bestreikt. Die Deutsche Bahn rechnet mit massiven Auswirkungen.

BERLİNERZEİTUNG: 1. FC Union Berlin: Marie-Louise Eta schreibt als erste Trainerin im Männer-Profifußball GeschichteFußball-Historie bei den Eisernen: Marie-Louise Eta ist im Sommer nach Köpenick gekommen, um mit dem Nachwuchs des fcunion zu arbeiten. Seit heute schreibt sie als erste Trainerin im Männer-Profifußball Geschichte. Eisern UNVEU UrsFischer

RTL_COM: Cornelia Pfau wurde 1990 bei Freiburg erwürgtWer hat meine Mutter getötet? Seit 33 Jahren quält Natascha Pfau diese Frage. Als sie Halbwaise wird, ist sie gerade mal sechs Jahre alt. Nun, als erwachsene Frau, sucht Natascha auf eigene Faust nach dem Täter und hat dafür einen eigenen YouTube-Kanal und eine Facebook-Seite ins Leben gerufen. Mit RTL hat sie über ihre Suche gesprochen und erzählt, warum sie gerade jetzt selbst an die Öffentlichkeit geht.

