Assassin's Creed Infinity: Brancheninsider gibt Einblick in die Funktionsweise

Obwohl Details zu Assassin's Creed Infinity noch geheim gehalten werden, hat Brancheninsider Tom Henderson bereits einen Blick darauf werfen können und erläutert seine Funktionsweise . Assassin’s Creed Infinity wird wohl kein eigenständiges Spiel Bisher ist nicht viel zu Assassin’s Creed Infinity bekannt. Unter der Voraussetzung, das Video-Material nicht zu veröffentlichen, war es Branchen-Insider Tom Henderson aber wohl schon möglich, einen Blick auf das Projekt zu werfen.

Er erklärt, dass es sich bei Infinity nur um einen zentralen Hub für das Franchise handelt, der den nahtlosen Start von kommenden Spielen wie Red, Hexe und Invictus ermöglicht. Henderson zufolge ermöglicht das Demo-Material einen nahtlosen Übergang vom Infinity-Hub zu Assassin's Creed Red, wo Spieler direkt an der Stelle weiterspielen können, an der sie aufgehört haben, ohne jedes Spiel einzeln neu starten zu müssen (Quelle: Insider Gaming

