ASRock, Asus, Gigabyte ve MSI'dan Enthusiastler için Z790 Refresh

ASRock, Asus, Gigabyte ve MSI, Enthusiastler için Z790 Refresh'lerini tanıtıyor. Modeller ve yenilikleri hakkında kısa bir genel bakış sunuluyor. Ayrıca topluluk, hangi anakartın en iyi olduğuna oy verebilir. Bugün Intel'in masaüstü platformunda sadece bir güncelleme yapılıyor. CPU'lar pek değişmiyor, çünkü mimari aynı kalıyor ve bazı istisnalar dışında soket (LGA 1700) ve yonga setleri (700 serisi) değişmiyor. Ancak, anakart ortakları bir dizi yeni anakart sunuyor.

Bunlar, Core i-14000 kullanımı için fabrika çıkışlı olarak hazırken, önceki modellerde bir BIOS güncellemesi gerekiyor. Yeni tanıtımların odak noktası, Z790 yonga seti etrafında oluşturulan yüksek performanslı platformdur. Yeni anakartların birçoğunun ortak özelliği, yeni Wi-Fi 7 standartına sahip olmasıdır. Computex'te bazı modeller zaten sergilenmişti, ancak bunlar teknik olarak henüz tam olarak hazır değildi. Bu durum artık değişti ve piyasaya çıkışla birlikte çeşitli ana kartlarda daha hızlı kablosuz standardı bulunuyor

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