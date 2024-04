Asiatischer Laubholzbockkäfer in Magdeburg gefunden

Vor fast zehn Jahren wurde der erste Asiatische Laubholzbockkäfer in Magdeburg gesichtet. Seitdem wird der Schädling bekämpft. Die Bevölkerung ist um Mithilfe gebeten.ist wieder ein Asiatischer Laubholzbockkäfer gefunden worden - die Quarantänezone mit Vorschriften für Fällungen und Schnittarbeiten sowie Holztransporte wird geringfügig erweitert.

Das Tier sei in einer Falle gefangen worden, die zur Überwachung aufgehängt war, teilte die Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt (LLG) am Freitag in Bernburg mit. Damit seien seit August 2014 insgesamt 18 Asiatische Laubholzbockkäfer (ALB) in Fallen gefunden worden. Die aus Asien stammenden Tiere können den Angaben zufolge erhebliche Schäden anrichten. Sie können nahezu alle gesunden heimischen Laubgehölze befallen. Diese müssen dann gefällt und vernichtet werden, um eine weitere Ausbreitung zu verhinder

Asiatischer Laubholzbockkäfer Magdeburg Quarantänezone Schädlingsbekämpfung

