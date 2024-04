Asiatische Hornisse in Hamburg gesichtet

Die Asiatische Hornisse ist auch im Norden angekommen und wird immer wieder von aufmerksamen Menschen beobachtet - und dann auch gemeldet. Im vergangenen Jahr waren im Herbst in den Hamburg er Stadtteilen Fuhlsbüttel, Ottensen und Dradenau Exemplare dieser Art gesichtet worden.

"An allen drei Standorten konnten die Nester kurz nach den Meldungen im Auftrag der Umweltbehörde mithilfe der Radiotelemetrie sowie der visuellen Suche gefunden werden", sagte eine Sprecherin der Umweltbehörde der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Die Nester werden gesucht, damit eine Vermehrung der Tiere verhindert werden kann. Das habe in alle drei Fällen funktioniert: "Die Nester wurden vor dem Ausfliegen der neuen Generation Königinnen entfernt", sagte die Sprecherin weiter

