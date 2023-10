Asiatische Hornisse breitet sich in Deutschland aus – so gefährlich ist sie

Sie ist kleiner und unscheinbarer als unsere heimischen Hornissen, aber die Asiatische Hornisse hat es in sich:

Sie lauert vor Bienenstöcken und fängt dort heimkehrende Bienen ab – und macht so Imker:innen das Leben schwer. Erstmals in Deutschland nachgewiesen wurde die Asiatische Hornisse 2014 in Waghäusel nördlich von Karlsruhe. Und auch im vergangenen Jahr gab es dem Umweltministerium zufolge lediglich Funde von rund 15 neuen Nestern. Doch bereits in diesem Jahr waren es mehr als 260 Nester.Asiatische Hornisse profitiert von warmem und trockenem Wetter

Die Asiatische Hornisse, die eigentlich im südlichen China zu Hause ist, gelangte vermutlich über den Transport von Waren nach Europa. Doch weil unsere Sommer aufgrund der Klimakrise immer wärmer und trockener und auch die Winter milder werden, breitet sich die die gebietsfremde und als invasiv eingestufte Hornissenart auch in Deutschland immer weiter aus.

Dieses ist so groß wie ein Fußball und beherbergt bis zu 5000 Hornissen und einige hundert Königinnen.Wie sich die Ausbreitung der Asiatischen Hornisse auf unsere Umwelt auswirkt, ist noch nicht erforscht.

Allerdings werden gebietsfremde Arten lediglich dann als"invasiv" eingestuft, wenn sie in ihrem neuen Areal die Biodiversität gefährden können. Aus diesem Grund sollen Nester der Asiatischen Hornisse, wenn diese gemeldet werden, laut dem Umweltministerium auch schnellstmöglich entfernt werden.

