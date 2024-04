Die Polizei hat nach dem Vorfall am frühen Abend einen Tatverdächtigen (40) festgenommen. Der Mann stach mit einem Messer auf sein Opfer ein, das trotz Ersthilfe an seinen schweren Verletzungen verstarb. Der Tatverdächtige wurde blutverschmiert von einer Polizei streife entdeckt und festgenommen. Er befindet sich nun in einer forensischen Klinik und wird rund um die Uhr bewacht. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Küchenmesser, wurde sichergestellt.

Kriseninterventionsteams wurden eingesetzt, um Angehörige und Kollegen des Arztes zu betreuen

Arzt Erstochen Tatverdächtiger Festgenommen Messer Verletzungen Polizei Forensische Klinik Kriseninterventionsteams

