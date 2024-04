Arthur Sissis dominiert die Vorsaisontests des Red Bull MotoGP Rookies Cups

📆 05.04.2024 03:41:00

📰 SpeedweekMag ⏱ Reading Time:

31 sec. here

7 min. at publisher

📊 Quality Score:

News: 33%

Publisher: 51%

Arthur Sissis,Vorsaisontests,Red Bull Motogp Rookies Cups

Am dritten Tag der Vorsaisontests in Estoril setzt sich Arthur Sissis erneut an die Spitze. Florian Alt bleibt schnellster deutschsprachiger Fahrer. Die Bestzeiten der ersten beiden Tage bleiben unangetastet.