Arsenal übernimmt vorübergehend die Tabellenführung in der Premier League

Im Premier-League-Dreikampf übernimmt Arsenal durch einen ungefährdeten Sieg gegen Luton Town die Führung. Doch Liverpool kann die Tabellenspitze schon am Donnerstagabend zurückerobern.Der FC Arsenal ist zumindest für einen Tag wieder Tabellenführer der englischen Premier League. Die Mannschaft um den deutschen Fußball-Nationalspieler Kai Havertz gewann ohne Mühe mit 2:0 (2:0) gegen das abstiegsbedrohte Luton Town und verdrängte den FC Liverpool zunächst von Platz eins.

Die von Jürgen Klopp trainierten Reds können die Tabellenspitze aber am Donnerstagabend mit einem Sieg gegen Schlusslicht Sheffield United zurückerobern. Arsenal dominierte die Partie vor eigenem Publikum von Beginn an, entwickelte zunächst jedoch kaum Torgefahr. Martin Ödegaard (24. Minute) schoss die Gunners schließlich mit einem präzisen Linksschuss in Führung. Die Vorlage zu seinem Treffer lieferte Havertz. Kurz vor der Halbzeitpause unterlief Lutons Daiki Hashioka (44

