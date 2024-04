Arsenal trifft auf Bayern im Viertelfinale der Königsklasse

Arsenal trifft an diesem Dienstag im Viertelfinal-Hinspiel der Königsklasse auf die Bayern , die am Samstag beim Bundesliga -Aufsteiger 1. FC Heidenheim mit 2:3 verloren. Das Rückspiel wird am 17. April in München angepfiffen.-Spielen ist Havertz derzeit der formstärkste Angreifer in der stärksten Liga der Welt. »Das spricht für sich«, sagte Arteta : »Er hat so viel Herz und Entschlossenheit, dafür lieben ihn alle.

« Tennisheld Murray schrieb bei X: »Wie gut ist Kai Havertz?! Mit Sicherheit einer der besten Stürmer in der Premier League!« Seine Nachricht versah er mit einem Herzaugen-Emoji.Spott von Pep Guardiola: »Ich bin die Berühmtheit in der Mannschaft, wenn ich gefilmt werde, kann ich gut schlafen«Havertz selbst analysierte seinen nächsten Galaauftritt nüchtern. »Wir spielen jede Woche am Limit, vielleicht geht es ja noch besser«, sagte er bei TNT Sport

