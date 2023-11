Armut in Deutschland: Hilfseinrichtungen am Limit

Hilfsbedürftige Menschen mitten in der Innenstadt: ein Bild, an das wir uns in Deutschland offenbar schon gewöhnt haben. Doch die Inflation hat die Armut noch größer gemacht. Die Menschenschlangen vor Tafeln und Suppenküchen haben sich vielerorts mehr als verdoppelt. Viele Hilfseinrichtungen sind am Limit. 17,3 Millionen Menschen in Deutschland waren 2022 von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Denny S. kommt seit drei Jahren zur Tafel.

Der 45-jährige Cottbusser ist arbeitsunfähig - infolge von langjähriger Zuckerkrankheit entwickelte er einen diabetischen Fuß. Letztes Jahr kurz vor Weihnachten musste dann sein rechter Unterschenkel amputiert werden. So lange es ging, arbeitete es als Pflegehelfer im Krankenhaus und hatte 1800 Euro netto in der Tasche. Jetzt lebt Denny am Existenzminimum, die Tafel ist ein wichtiger Teil seiner Versorgung. "Vor ein paar Monaten gab es noch deutlich mehr – auch mal Wurst oder Käse." Seit März 2022 kommen auch viele Flüchtlinge aus der Ukraine zur Cottbusser Tafe





