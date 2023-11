Armin Nassehi: Neue Buch über gesellschaftliche Grundbegriffe

Alles schön und gut. Aber: Was bedeuten diese Begriffe? Wer verwendet sie in welcher Absicht? Meinst Du mit Freiheit dasselbe wie ich? Auch, wenn sich diese Fragen häufig stellen: Zufriedenstellend und eindeutig zu beantworten sind sie nicht. "Ich bin ein Wissenschaftler, der nicht viel mehr tun kann als dazu beizutragen, dass man womöglich ein bisschen Rationalität in Debatten hineinbekommt

." Armin Nassehi, Soziologe Vom neuen Buch des Münchner Soziologen Armin Nassehi sollte sich daher niemand endgültige Klärung erwarten. Wohl aber einen Beitrag zur Debattenkultur. Es heißt "Gesellschaftliche Grundbegriffe", im Untertitel: "Ein Glossar der öffentlichen Rede." Nassehi bespricht darin zentrale Vokabeln aus aktuellen Debatten."Ich schicke meine Studierenden immer gerne in die Bibliotheken, weil sie genau wissen wollen, was 'Aufklärung' bedeutet, was 'Geschichte' bedeutet, was 'Gesellschaft' bedeutet", sagt Nassehi im BR24-Gespräch. "Und die machen dann immer wieder die Erfahrung, dass ihre Erwartung enttäuscht wird, jetzt genau zu erfahren, was es ist - zumal ja Begriffe immer offen sind, immer einen Spielraum enthalten. Und das kann verunsichern - soll aber natürlich dazu beitragen, Debatten vielleicht besser zu verstehen." Nassehi geht es denn auch weniger darum zu klären, was Begriffe eigentlich heißen, sagt e

:

BR24: Was meinst Du denn mit 'Freiheit'? Neues Buch über GrundbegriffeVom neuen Buch des Münchner Soziologen Armin Nassehi sollte sich niemand endgültige Klärung erwarten. Wohl aber einen Beitrag zur Debattenkultur. Es heißt 'Gesellschaftliche Grundbegriffe', im Untertitel: 'Ein Glossar der öffentlichen Rede.'

Herkunft: BR24 | Weiterlesen »

TAZGEZWİTSCHER: Neues Buch von Kate Zambreno: Requiem für ein unscheinbares LebenKate Zambreno denkt über ihre Mutter nach, die eine alltägliche Vorortexistenz führte. Schreibend tastet sich die Autorin durch die Erinnerungen.

Herkunft: tazgezwitscher | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: Neues Buch von Jean Pütz: Klimarettung ohne DeindustrialisierungKöln/Frankfurt (ots) - - Neues Buch 'Wohlstand und Wirtschaftswachstums ohne Reue, Klimarettung ja! - Deindustrialisierung nein!', Jean Pütz mit Andreas Dripke, 136 Seiten, Verlag Diplomatic Council Publishing

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

BILD: Juden-Hasser bedroht Armin Laschet im InternetDie Generalstaatsanwaltschaft München und die Polizei sind bei einem Juden-Hasser im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm erschienen, nachdem er den ehemaligen Kanzlerkandidaten Armin Laschet im Internet bedroht und seinen Kopf gefordert hatte.

Herkunft: BILD | Weiterlesen »

SPEEDWEEKMAG: Rallye Deutschland: Armin Kremer auf Rang drei zurückSkoda-Werkspilot Esapekka Lappi übernimmt Führung in der Kategorie WRC2 vor Teamkollege Jan Kopecký. Fabian Kreim nach Restart auf Rang 16.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen »

SPEEDWEEKMAG: Rallye Frankreich: Armin Kremer starker VierterBei der persönlichen Korsika-Premiere kommt der Mecklenburger Skoda-Pilot auf Anhieb gut zurecht. Nach der ersten Etappe liegt Craig Breen (Peugeot) an der Spitze der WRC2.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen »