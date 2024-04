ARK: Survival Ascended - Das optimale Server-Hosting bei Nitrado

Dinos, Survival und eine Open-World - ARK: Survival Ascended kombiniert all das. Besonders gut spielt sich das Survival-Spiel auf eurem eigenen Server. Nitrado hat das optimale Angebot für euch.Auf einem privaten Gameserver von Nitrado könnt ihr dauerhaft bis zu 5 verschiedene Games hosten und euch und eurer Community eine dauerhafte Online-Heimat bieten.

Auf diese Art spart ihr euch selbst teure Hardware und all den technischen Aufwand, denn das übernimmt hier der Anbieter Nitrado mit seinem umfassenden Know-How. Ihr habt jedoch die volle Kontrolle und installiert leicht Server-Mods und Plugins. Sollte es dennoch Probleme geben, so ist der Support oder die Community auf Discord stets für euch da.An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden.Das Server-Hosting von ARK: Survival Ascended ist für PC, Xbox Series S/X, Windows (Microsoft Store) und PlayStation 5 verfügba

