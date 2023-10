Arista Networks auf dem Vormarsch: Gefüttert von Microsoft und Meta!

Während Schwergewichte wie Nvidia, Baidu und Alibaba im KI-Mittelpunkt stehen, hebt Portfoliomanager Sanjay Ayer von WCM Investment Management Arista Networks hervor.Das Unternehmen positioniert sich als Rivalen von Cisco und Juniper.:"Arista Networks war ursprünglich für den Hochfrequenzhandel sehr attraktiv und ist nun angesichts der Bandbreite der Netzwerkprobleme, die KI schafft, zunehmend relevant".

Als Rivalen von Branchenikonen wie Cisco und Juniper positioniert, hat Arista laut Ayer den Anspruch, Technologien mit"niedriger Latenz, hoher Bandbreite und hoher Leistung" zu entwickeln. Ein nicht zu vernachlässigender Faktor sei, dass über 40 Prozent von Aristas Umsatz von Giganten wie Microsoft und Meta stammt.

Arista ist in diese Unternehmen eingebettet. Sie gestalten die Netzwerkroadmaps dieser Unternehmen aktiv mit.-Daten die Aktie mit"Kaufen" oder"Aufstocken", mit einem durchschnittlichen Kursziel von 200,64 US-Dollar. Das entspricht einem potentiellen Wachstum von etwa 18 Prozent. headtopics.com

Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Zentralredaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.Newsletter

Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr. headtopics.com

China und die USA auf dem Vormarsch in der Wasserstoff- und Cleantech-IndustrieChina und die USA sind in der Wasserstoff- und Cleantech-Industrie auf dem Vormarsch, während die EU hinterherhinkt. Jorgo Chatzimarkakis, Experte für Wasserstoff und Energie, analysiert die aktuelle Lage und diskutiert mögliche Lösungen für die EU, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und eine Abhängigkeit von anderen Ländern zu vermeiden. Weiterlesen ⮕

Juniper Networks kündigt Dividende anDer US-Technologiekonzern Juniper Networks Inc. (ISIN: US48203R1041, NYSE: JNPR) schüttet am 22. Dezember 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 22 US-Cents je Aktie aus. Record date ist der 1. Dezember Weiterlesen ⮕

secunet Security Networks: Q3-Zahlen mit schwachem EBIT, Prognose gekürzt; AlsterResearch stuft auf KAUFEN hochsecunet veröffentlichte am Freitag eine Prognosesenkung, die mit den vorläufigen Zahlen für Q3. Das Unternehmen senkte seine Ergebnisprognose für das GJ23 aufgrund eines ungünstigen Produktmixes, während Weiterlesen ⮕

secunet Security Networks: Börse extremEinfach brutal, wie die Börse derzeit mit schlechten Nachrichten umgeht. So knickt der Aktienkurs von secunet Security Networks um 28,5 Prozent auf knapp 131 Euro ein, nachdem der Anbieter von leistungsfähiger Weiterlesen ⮕

Corona und Grippe: Was kommt in Regensburg auf uns zu?Covid-19 und Erkältung sind in Regensburg auf dem Vormarsch. Experten halten eine massive Grippewelle für möglich – und raten Risikogruppen jetzt zur Impfung. Weiterlesen ⮕

Dragon Ball: The Breakers - Neue Inhalte und Broly als NeuzugangDragon Ball: The Breakers wird regelmäßig mit neuen Inhalten gefüttert. In der vierten Season wird Broly als spielbarer Charakter hinzugefügt. Außerdem gibt es eine neue kostenlose Karte und kosmetische Items. Weiterlesen ⮕