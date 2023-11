Ärger und Sorge um den Fortbestand der Künstlerinitiative

Ärger, Skepsis, Unverständnis und große Sorge um den Fortbestand der Künstlerinitiative – das ist der Haltungs- und Gefühls-Cocktail, mit dem vier von der Hausversammlung autorisierte Mitglieder der Artists Unlimited jetzt in ein exklusives Gespräch mit nw.de gegangen sind. Lange hatte der Verein mit einer öffentlich nur schwer verständlichen Kommunikations-„Strategie“ jede persönliche Stellungnahme zum langjährigen Zerwürfnis mit dem Wirt des Café „Milestones“, Zilo Demirovic, vermieden.

Auch im Gespräch bekräftigten die Grafikerin und Artists-Mitglied Vera Brüggemann und drei weitere Sprecher (die ihre Namen nicht im Artikel lesen möchten) jetzt, dass man nie ein Interesse an einer öffentlichen „Schlammschlacht“ gehabt habe. Dass dies der Wirt und sein Anwalt offenbar anders handhaben, beeindruckt die Künstlerinitiative nicht, die seit 38 Jahren am Standort der ehemaligen Papierfabrik an der August-Bebel-/Viktoriastraße mit aktuell 31 Künstlerinnen und Künstlern ihren Sitz ha





nwnews » / 🏆 22. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Vor 100-Jahr-Feier treibt Türken eine große Sorge wegen Erdogan umVor 100 Jahren hat Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk die türkische Republik ausgerufen. Westlich, modern, säkular und friedlich sollte sie sein. Heute sehen viele Türken sein Werk in großer Gefahr. Erdogan will den Platz Atatürks einnehmen.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Vor 100-Jahr-Feier treibt Türken große Sorge wegen Erdogan-Plan für Türkei umVor 100 Jahren hat Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk die türkische Republik ausgerufen. Westlich, modern, säkular und friedlich sollte sie sein. Heute sehen viele Türken sein Werk in großer Gefahr. Erdogan will in der Türkei den Platz Atatürks einnehmen.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Rammstein: Band-Mitglied löst mit Post für große Fans-Sorge ausTrotz aller Vorwürfe gehen die Musiker von Rammstein 2024 wieder auf Tour. Nun meldete sich Richard Kruspe mit kryptischen Zeilen.

Herkunft: watson_de - 🏆 105. / 51 Weiterlesen »

Heidi Klum teilt große Sorge vor ihrer Halloween-PartyAm 31. Oktober steigt Heidi Klums legendäre Halloween-Party. Kurz davor teilt das Topmodel eine große Sorge mit seinen Fans.

Herkunft: watson_de - 🏆 105. / 51 Weiterlesen »

Rammstein: Band-Mitglied löst mit Post große Fan-Sorge ausTrotz aller Vorwürfe gehen die Musiker von Rammstein 2024 wieder auf Tour. Nun meldete sich Richard Kruspe mit kryptischen Zeilen.

Herkunft: watson_de - 🏆 105. / 51 Weiterlesen »

Große Sorge um AWZ-Henning: Der Handwerker wird plötzlich bedrohtHennings Schulden nehmen weiter zu. Dann steht auch noch der Kredithai vor seiner Tür und bedroht ihn...

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »