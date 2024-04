Ärger über kurzfristige Spielabsage in Bremen-Nord

In Bremen-Nord ist man derzeit gar nicht gut zu sprechen auf den Bremer Fußball-Verband (BFV). Der Verein macht seinem Ärger über eine kurzfristige Spielabsage in einem offenen Brief Luft. Szene aus dem Bremen-Liga-Spiel des Blumenthaler SV gegen die SG Aumund-Vegesack. Dass die Partie gegen Vatan Sport kurzfristig abgesagt wurde, kam beim BSV gar nicht gut an.

Am Karfreitag bereits einen Kurzeinsatz und stand beim 4:2-Punktspielerfolg über den SSV Jeddeloh am Ostermontag sogar in der Anfangsformation. „Mathis Richter hatte sich kurzfristig krank gemeldet“, erklärt BSV-Coach den eher ungeplanten Startelf-Einsatz des Rückkehrers. Denn eigentlich möchte er den Abwehrspieler „behutsam“ an seine alte Aufgabe heranführen. Zwar habe Fionouke eine gute Leistung geboten und die 90 Minuten insgesamt „souverän“ über die Bühne gebracht. Er benötige angesichts der langen Ausfallzeit aber noch ein bissche

Abseits-Ärger: Warum Werder Bremen den Glauben an den Schiri verlorDie Leistung des Schiedsrichters beim Spiel Werder Bremens gegen Union Berlin sorgte bei den Grün-Weißen für Frust. Grund dafür war nicht nur die ...

Niedersachsen & Bremen: Klimaaktivisten blockieren Kreuzung in Bremen

Niedersachsen & Bremen: Busse und Straßenbahnen stehen in Bremen stillWer sonst in Bremen Busse und Bahnen nutzt, muss sich seit dem frühen Morgen eine Alternative suchen. Die Gewerkschaft Verdi legt mit einem Warnstreik den Nahverkehr lahm.

Werder muss erneut auf Niklas Stark verzichtenBremen - Bittere Nachricht für Werder Bremen: Die Grün-Weißen müssen wieder länger ohne einen Stammspieler auskommen.

Niedersachsen & Bremen: Bunter Rummel in Bremen: Osterwiese beginnt diesen FreitagEine Fahrt mit der Achterbahn, Zuckerwatte naschen und sich im Getümmel treiben lassen: An diesem Freitag beginnt in Bremen eines der größten Frühlingsfeste.

Niedersachsen & Bremen: Verband: Armut ist im Land Bremen anteilig am größten

