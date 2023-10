Ärger mit der Axt: Wikingerfrauen wichtiger, als angenommen

Kühne Seefahrer, furchtlose Krieger – die Geschichte der Wikinger ist eine Geschichte von Männern wie Rollo, Leif Eriksson oder Knut dem Großen. Jüngste Untersuchungen von in Jütland gefundenen Runensteinen, insbesondere der beiden nach ihrem Fundort benannten sogenannten Jellingsteine, zeigen jedoch, dass Frauen im wikingerzeitlichenmehr Einfluss hatten, als bisher angenommen.

Königin Thyra, auch Thyra Danebod genannt, lebte im 10. Jahrhundert und war mit König Gorm verheiratet, der weithin als Gründervater und erster König Dänemarks gilt und der den kleineren Jellingstein nach Thyras Tod zu ihrem Gedenken anfertigen ließ. Ihr Sohn Harald Blauzahn ließ später den zweiten Jellingstein zum Andenken an seine Eltern errichten.

Als Ergebnis stand die Erkenntnis, dass die Meißelstriche auf den Jellingsteinen sowie auf den Steinen von Læborg und Bække nahezu identisch sind, waszu dem Schluss veranlasst, dass sie sämtlich von einem schriftkundigen Nordmann namens Ravnunge Tue stammen, der auf dem Læborg-Stein eine Art Signatur hinterließ: „Ravnunge Tue schnitzte diese Runen nach Thyra, seiner Königin. headtopics.com

Dies verweist auf die Macht und den Einfluss von Thyra bei der Gründung Dänemarks sowie auf die Verehrung, die ihr landesweit entgegengebracht wurde. Es untermauert die Hypothese, dass Königinnen ebenso wichtig waren wie ihre Könige und tendenziell auch bei Kämpfen mitmischten. „Alles lässt darauf schließen, dass Königin Thyra weitaus bedeutender war, als bisher angenommen“, sagt Lisbeth Imer.

Lisbeth Imer und ihr Team hoffen nun, dass es die technologischen Fortschritte bei der Analyse von Runensteinen den Historikerinnen und Historikern ermöglichen werden, irgendwann ein vollständiges Bild des frühen Dänemark zu zeichnen. headtopics.com

