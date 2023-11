Argentinischer Abiturient in Deutschland: "Man weiß nie, wie viel man am Ende des Monats hat"

Ob er jemals wieder zurück nach Argentinien gehe, "hängt zum großen Teil von dieser Wahl ab", sagt Lucas Suarez Magenschab und verschränkt die Arme vor der Brust. Der Zwanzigjährige sitzt in einem Café in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs, ein kurzer Snack, bevor es zur Arbeit geht. Lucas verkauft Sportartikel. Vor knapp zwei Jahren hat er in Argentinien sein Abitur gemacht.

Kurz danach reiste er nach Deutschland, kam die ersten Monate bei seiner Tante unter, lernte Deutsch und suchte sich einen Job. Dass er von seinem Job leben und sogar noch etwas ansparen kann, ist für Lucas nicht selbstverständlich: In seinem Heimatland Argentinien beträgt die jährliche Inflation 143 Prozent. "Man weiß nie, wie viel man am Ende des Monats hat, immer ändert sich der Wechselkurs oder es gibt eine neue Steuer", sagt Lucas.Er hält es deswegen für zynisch, dass die aktuelle Regierungskoalition bei der Präsidentschaftswahl diesen Sonntag ausgerechnet ihren Wirtschaftsminister Sergio Massa ins Rennen schick





