ARD-Sender ändert Programm für schwer erkrankte TV-Legende

Dass TV-Sender ihren gewohnten Programmablauf ändern, kommt hin und wieder vor. Manchmal sind große Sportereignisse der Grund, auch besondere Gedenktage können dazu führen, dass ein Sender sein Programm nicht wie gewohnt ausstrahlt. Am 9. November etwa überträgt die ARD mehrere Sendungen zum Gedenken an den Novemberpogrom.

Nun hat ein weiterer Sender angegeben, dass er sein Programm aus einem besonderen Anlass umkrempeln wird.Der Grund: Eine TV-Legende feiert runden Geburtstag. In einer der Sendungen, die neu ins Programm kommen, wird dabei auch die schwere Erkrankung des Schauspielers thematisiert.Am 7. November wird Ottfried Fischer 70 Jahre alt. Der Bayerische Rundfunk möchte Fischer schon vor seinem großen Tag umfassend ehren.Los geht es am Samstag, dem 4. November, um 20.

Die Kultserie von 2003 ist einer von Fischers größten TV-Erfolgen. Mit"Der siebte Tempel" erinnert der BR nun an die Anfänge des Schauspielers in seiner Rolle als Pfarrer Guido Braun, der nicht nur Geistlicher, sondern auch noch Hobby-Ermittler ist.Am gleichen Tag zeigt das BR Fernsehen den Start der Serie"Irgendwie und Sowieso". headtopics.com

In der Produktion von 1986 spielte Fischer den Jungbauern Sir Quickly. Die ersten beiden Folgen sind ab 22 Uhr im TV zu sehen, anschließend stehen sie in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit.Zum Abschluss des Tages können sich Fans von Fischer auf die letzte Folge von"Ottis Schlachthof" freuen. 17 Jahre lang hatte Fischer das Kabarett moderiert, 2012 war Schluss., in dem wir dich mit den watson-Highlights versorgen.

Eine Folge der Dokumentarfilmreihe"Lebenslinien" thematisiert Fischers Leben mit Parkinson. 2008 machte Fischer seine Erkrankung öffentlich. "Wenn man es genau nimmt, dann habe ich über viele Jahre in einem kranken Zustand gearbeitet. Ich habe mich langsam daran gewöhnen können. Das ist wohl auch der Grund, warum ich heute relativ gut damit klarkomme." headtopics.com

