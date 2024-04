Arbeitszimmer teilen: Lösungen für die akustische Trennung

Hallo, meine Partnerin und ich stehen vor der Herausforderung uns ein Arbeitszimmer zu teilen, in dem wir beide unsere Schreibtische aufstellen. Da wir in unserer Freizeit gerne am PC spielen, befinden wir uns oft in unterschiedlichen Voice Chats . Um uns akustisch voneinander zu trennen, planen wir bereits den Einsatz von einem Regal als Raumtrenner und möglicherweise Paneelen zur Schalldämmung. Trotz dieser Maßnahmen sehen wir wegen unserer Großmembranmikrofone weiteren Handlungsbedarf.

Von dem, was wir gelesen haben, scheinen dynamische Mikrofone eine gute Wahl zu sein, da sie weniger empfindlich auf Umgebungsgeräusche reagieren. Unser Ziel ist es, die gegenseitige Störung durch unsere Stimmen so gering wie möglich zu halten, damit wir beide ungestört in unseren jeweiligen Chats kommunizieren können, ohne den anderen zu stören oder von Hintergrundgeräuschen des anderen beeinträchtigt zu werden

