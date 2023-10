Arbeitsmarkt: Überstunden und Unterbesetzung im Grand Hotel

Der Arbeitsmarkt ist übel. Oft muss man sich für einen Hungerlohn abrackern, um dann wenige Jahre später mit einem geschädigten Körper zurückgelassen zu werden. 40 Stunden pro Woche sind häufig nicht genug, der Arbeitgeber verlangt etliche unbezahlte Überstunden.An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Aber wollen wir mal nicht unfair werden, das sogenannte Grand Hotel ist aktuell auch unterbesetzt - immerhin fehlen zwei Arbeiter für die volle Kapazität. Mit zehn Stellen sähe der Alltag hier natürlich viel entspannter aus.

Glaubt jetzt aber bloß nicht, dass das Grand Hotel ein ekelhafter Drecksschuppen voller Ratten und schimmeligen Wänden ist: Dieses hochwertige Etablissement kann sich über einenbrüsten, die Instandhaltung wird auch zu vollster Zufriedenheit umgesetzt. headtopics.com

Hier lässt sich eindeutig nur die High Society nieder, die mit einem Gläschen Champagner in der einen Hand und mit einer kubanischen Zigarre in der anderen das Leben in vollen Zügen genießen. Die armen Mitarbeiter des Hotels werden dabei natürlich vernachlässigt, so ein Protz-Gebäude macht sicherlich eine Menge Umsatz im Monat! Da kann man schon mal ein paar Geringverdiener ausbluten lassen, denken sich wohl die Besitzer. Aber immerhin solidarisiert sich die Community von Cities: Skylines 2 unter dem Reddit-Post mit den Arbeitern, die sicherlich schon den vierten Burnout diese Woche durchlebten.behauptet dagegen, dass dort in Wahrheit noch viel mehr Personen arbeiten.

Der Besitzer, der Co-Besitzer, die zwei Rezeptionisten, der Gärtner, der Hausmeister, die zwei Hoteldiener, die zwei Praktikanten und die arme Putzfrau.in den Kommentaren, dass sie damit vermutlich eine 168-Stundenwoche arbeiten würde - also jeden Tag 24 Stunden vollen Einsatz, bei 20 Stockwerken muss das wohl sein. headtopics.com

