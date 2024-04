Arbeitsausfall wegen psychischer Leiden in Bremen auf Höchststand

Im vergangenen Jahr kletterte in Bremen der Arbeitsausfall wegen psychischer Leiden auf einen neuen Höchststand. Mit 3,7 Fehltagen pro Kopf lagen die psychisch bedingten Fehltage 29 Prozent über dem Vorjahresniveau. In den vergangenen zehn Jahren nahmen sie um 45 Prozent zu. Das geht aus dem aktuellen 'Psychreport' der Krankenkasse DAK-Gesundheit für das Land Bremen hervor. Für den 'Psychreport' wurden die Daten von 15.000 DAK-versicherten Beschäftigten in Bremen ausgewertet.

Im Branchenvergleich liegt das Gesundheitswesen 41 Prozent über dem Durchschnitt aller Berufsgruppen. Die meisten Fehltage wurden von Depressionen verursacht, gefolgt von Belastungsreaktionen und Anpassungsstörungen. Wie stark Beschäftigte von psychischen Erkrankungen betroffen sind, hängt unter anderem mit der Branche zusammen, in der sie tätig sind

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



weserkurier / 🏆 55. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Werder muss erneut auf Niklas Stark verzichtenBremen - Bittere Nachricht für Werder Bremen: Die Grün-Weißen müssen wieder länger ohne einen Stammspieler auskommen.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

Niedersachsen & Bremen: Klimaaktivisten blockieren Kreuzung in BremenAktuelle Nachrichten aus Niedersachsen & Bremen

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Niedersachsen & Bremen: Busse und Straßenbahnen stehen in Bremen stillWer sonst in Bremen Busse und Bahnen nutzt, muss sich seit dem frühen Morgen eine Alternative suchen. Die Gewerkschaft Verdi legt mit einem Warnstreik den Nahverkehr lahm.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Niedersachsen & Bremen: Bunter Rummel in Bremen: Osterwiese beginnt diesen FreitagEine Fahrt mit der Achterbahn, Zuckerwatte naschen und sich im Getümmel treiben lassen: An diesem Freitag beginnt in Bremen eines der größten Frühlingsfeste.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Niedersachsen & Bremen: Verband: Armut ist im Land Bremen anteilig am größtenAktuelle Nachrichten aus Niedersachsen & Bremen

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Werder Bremen: Kehrt Peter Niemeyer zurück nach Bremen?Ex-Profi Peter Niemeyer gilt als heißer Kandidat für die Nachfolge von Clemens Fritz als Leiter Profifußball. Münsters Präsident Bernward Maasjost hat sich ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »