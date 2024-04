Arbeiten auf der A24: Fahrtrichtung Berlin und Hamburg gesperrt

Auf der Autobahn 24 sind Arbeiten nötig. Am Dienstag wird daher die Fahrtrichtung Berlin auf einem Abschnitt gesperrt, am Mittwoch dann die Fahrtrichtung Hamburg . Hagenow/Wittenburg (dpa/mv) - Kraftfahrer müssen sich am Dienstag und Mittwoch auf der A24 zwischen Wittenburg und Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) auf Behinderungen einstellen.

Wie die Autobahngesellschaft des Bundes am Montag mitteilte, wird die Autobahn am Dienstag in Fahrtrichtung Berlin wegen Arbeiten zwischen den beiden Anschlussstellen voll gesperrt. Der Verkehr werde an der Anschlussstelle Wittenburg abgeleitet. Eine Umleitung über die Landesstraße 04 und die Bundesstraße 321 sei ausgeschildert. An der Anschlussstelle Hagenow gehe es wieder auf die Autobahn. Die Vollsperrung soll von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr dauern. Am Mittwoch soll die Gegenrichtung ebenfalls von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr voll gesperrt und der Verkehr entsprechend umgeleitet werden. Welcher Art die Arbeiten sind, wurde nicht mitgeteilt. Es hieß lediglich, sie seien dringend erforderlich

A24 Autobahn Arbeiten Sperrung Berlin Hamburg

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ntvde / 🏆 3. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Straubing Tigers im Halbfinale: Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!Straubing Tigers brechen ihren Viertelfinalfluch und stehen nach 3:2 im siebten Spiel gegen Schwenningen erstmals seit 2012 wieder im DEL-Halbfinale.

Herkunft: idowa - 🏆 34. / 63 Weiterlesen »

Berlin & Brandenburg: Hunderte demonstrieren in Berlin gegen AntisemitismusDer Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel ist fünf Monate her. Hunderte von Menschen demonstrieren am Holocaust-Mahnmal in Berlin gegen Antisemitismus. Darunter ist auch der Kultursenator.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Durchsuchung nach strafbaren Veröffentlichungen in sozialen MedienBerlin - Gestern Morgen durchsuchten Polizeieinsatzkräfte im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin aufgrund eines Durchsuchungsbeschlusses des Amtsgerichts Ti

Herkunft: CityReport - 🏆 59. / 61 Weiterlesen »

Berlin & Brandenburg: Weniger Rekruten in Berlin und Brandenburg im letzten JahrDie Bundeswehr hat in Berlin und Brandenburg im vergangenen Jahr weniger Soldatinnen und Soldaten eingestellt. In Berlin stieg jedoch die Zahl der minderjährigen Rekruten.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Berlin & Brandenburg: Christen in Berlin und Brandenburg feiern OsternAm Ostersonntag wird die Auferstehung Jesus Christi in zahlreichen Gottesdiensten in Berlin und Brandenburg gefeiert. Im Berliner Dom wurde auch an das Leid der Menschen in Krisengebieten gedacht.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Berlin & Brandenburg: Alba Berlin siegt auch gegen die Towers HamburgDie Berliner setzten gegen Hamburg ihren Aufwärtstrend in der Bundesliga fort. Eigengewächs Tim Schneider stellte dabei einen neuen persönlichen Rekord auf.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »