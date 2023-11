ARAG testet KI-Tool Microsoft 365 Copilot

Die Top 3 Dividendenaktien 2024In diesem Report stellen wir Ihnen 3 Top-Aktien aus dem Energie-Sektor vor, die Sie unbedingt auf Ihre Watchlist setzen müssen. Lassen Sie sich diese kostenlose Analyse nicht entgehen!Hier klicken

WUV: Start heute: Das kann der KI-Copilot von MicrosoftMicrosoft verspricht eine 'völlig neue Art, zu arbeiten'.

HEISEONLINE: KI von Siemens und Microsoft: Leichteres Programmieren mit 'Industrial Copilot'Die beiden Tech-Konzerne wollen mit einem KI-gestützten Assistenten die Kooperation zwischen Mensch und Maschine in der Fertigung verbessern. Ein Pilot läuft.

BOERSEONLINE: Siemens und Microsoft - geniale KI-Partnerschaft als Kurs-BoosterSiemens und Microsoft kooperieren, um Künstliche Intelligenz in der Produktion einzusetzen. Der "Siemens Industrial Copilot" soll Roboterprogrammierung beschleunigen und Fehler minimieren.

FINANZENNET: Microsoft-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen MonatsExperten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die Microsoft-Aktie geworfen.

COMPUTERBASE: Ersatz für i7-6700k (Microsoft Flight Simulator)Hallo liebes Forum, 1. Möchtest du mit dem PC spielen? Welche Spiele genau? Microsoft Flight Simulator, Cities Skylines I (mit Mods) & wahrscheinlich auch mal II, GTA VI (wenn es mal kommt 😉) Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD...

WINFUTURE: Microsoft OneNote: Neues zur Notiz­buch­soft­ware im ÜberblickUnser OneNote-Themenspecial informiert Sie stets aktuell über das beliebte Notiz-Tool von Microsoft. Neue Funktionen, Downloads und vieles mehr.

