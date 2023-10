Aragón: Wieder Yamaha-Triumph, Sofuoglu abgeschossen

16 Runden waren beim Meeting der Supersport-WM zu absolvieren, doch eine Reihe von Piloten hatten schon viel früher Feierabend. Bereits in der erste Runde stürzte der Westschweizer Robin Mulhauser, nachdem der Honda-Pilot zunächst als starker Sechster aus der ersten Kurve kam.

An der Spitze setzte sich gleich zu Beginn die beiden Yamaha-Piloten Sheridan Morais und Lucas Mahias. In einem spannenden Finale hatte der Franzose mit der neuen R6 das bessere Finish. Platz 3 ging an MV Agusta-Ass PJ Jacobsen.

Durch den Sieg übernahm Lucas Mahias (45 P.) Führung in der Gesamtwertung vor Roberto Rolfo (40) und Sheridan Morais (34).Start: Morais vor Mahias und Smith in die erste Kurve, dann Soufuoglu und Jacobsen. Mulhauser auf Platz 6! headtopics.com

Runde 2: Smith übernimmt die Führung vor Morais und Mahias, Jacobsen vorbei an Sofuoglu auf P4. Cluzel (8.) 2,3 sec zurück auf. Defekt bei Allessandro Zaccone. Runde 4: Smith an der Spitze fährt langsamer als die Top-5, das Feld schiebt sich wieder zusammen. Tuuli verbessert sich vorbei an Sofuoglu auf P4, auch Jacobsen zieht wieder am Kawasaki-Piloten vorbei.Runde 6: Auch Mahias vorbei an Smith. Dann folgen Jacobsen (4.), Sofuoglu (5.) und Caricasulo (6.). Cluzel auf Platz 8 (+2,7 sec). Defekt bei Gino Rea.

Runde 8: Drama für Sofuoglu – Caricasulo stürzt vor ihm und er kann nicht ausweichen. Unter Schmerzen humpelt Sofuoglu aus dem Sturzbereich. Morais vor Mahias, Jacobsen, Cluzel und Gamarino. Rolfo auf Platz 7!Runde 10: Morais, Mahias und Jacobsen setzen sich um 1,8 sec von Cluzel, Gamarino, Canducci und Rolfo ab.Runde 12: Rolfo (7.) legt sich Canducci und Gamarino zurecht. headtopics.com

Tech3-Yamaha-Team übertrifft Movistar-Yamaha-WerksteamDas französische Tech3-Yamaha-Team hat das Movistar-Yamaha-Werksteam (Rossi, Viñales) bereits 2017 mehrmals beschämt. Johann Zarco setzt seine beeindruckende Leistung auch in der Saison 2018 fort und ist deutlich schneller als das Yamaha-Werksteam. Die Ursache für das schwache Abschneiden von Rossi und Viñales liegt laut Rossi an der Elektronik, obwohl diese mit Zarcos Yamaha identisch ist. Weiterlesen ⮕

Kenan Sofuoglu: Warum ich mich von Erdogan beeinflussen ließKenan Sofuoglu, der erfolgreichste Fahrer in der Supersport-WM, erklärt in einem Interview, warum er aufgrund einer Bitte von Präsident Erdogan zurückgetreten ist und wie er seine Rolle als Politiker sieht. Weiterlesen ⮕

Trümmerteile im Vorderrad: Kenan Sofuoğlu verliert Führung beim RennenKenan Sofuoğlu, der stolze Türke, verliert die Führung beim Rennen, als sich Trümmerteile in seinem Vorderrad verkeilen. Trotzdem konnte er einige Punkte mitnehmen. Weiterlesen ⮕

Neue Motorrad-WM für Frauen: Yamaha liefert das MaterialAb der kommenden Saison gibt es eine offizielle Motorrad-Weltmeisterschaft ausschließlich für Frauen. Yamaha stellt die Einheits-Motorräder zur Verfügung. Die WM umfasst sechs Events mit zwölf Rennen und findet im Rahmen der WSBK statt. Weiterlesen ⮕

Yamaha-Werksteam 2017: Lowes und van der Mark bestätigtDas Yamaha-Werksteam für 2017 besteht aus Alex Lowes und Michael van der Mark. Die offizielle Bestätigung steht noch aus, aber die Fahrer äußern sich positiv über ihre Teamkollegen. Weiterlesen ⮕

Rossi: Yamaha unterstützt uns beide gleichValentino Rossi gibt zu, dass er einen Fehler gemacht hat, als er dachte, Yamaha unterstütze Lorenzo mehr als ihn. Er ist überzeugt, dass es den Yamaha-Managern egal ist, wer von ihnen gewinnt. Rossi glaubt, entweder er oder sein Teamkollege wird den Titel gewinnen. Er muss besonders auf Jorge aufpassen, der in den nächsten Rennen stark sein wird. Rossi plant keine spezielle Strategie, sondern will Fehler vermeiden und immer aufs Podium fahren. Weiterlesen ⮕