Aragón FP3: Bestzeit für Márquez – Folger stürzt

Sam Lowes hatte seinem Ruf als Bruchpiloten bereits alle Ehre gemacht und die Aprilia weggeschmissen. Er lag an 23. und vorletzter Stelle vor Abraham. Die Aufgabenstellung für das dritte freie MotoGP-Training von Aragón unterschied sich nicht von den meisten anderen Trainings am Samstagvormittag in der Königsklasse.

Die ersten zwei Fahrer aus dem Q1 dürfen dann noch zusätzlich ins Q2 aufrücken, in dem schließlich die besten zwölf Startplätze vergeben werden. Die Reihenfolge aus dem Q1 vom 13. bis zum letzten Platz ergibt dann die Startreihenfolge hinter den ersten zwölf Plätzen.

Der 34-jährige Finne Mika Kallio macht weiter auf sich aufmerksam und stiess mit 1:49,44 min an die zweite Stelle vor, er lag 15 Minuten vor Schluss nur 0,185 sec hinter Marc Márquez. 3. Viñales. 4. Crutchlow. 5. Pedrosa. 6. Baz. 7. Pol Espargaró, 8. Dovizioso. 9. Aleix Espargaró, 10. Rabat. 11. Zarco.

Zehn Minten vor dem Ende der 45-Minuten-Session brauste Yamaha-Star Maverick Viñales mit 1:49,387 min auf Platz 2 vor Kallio. 4. Crutchlow. 5. Bautista. 6. Pedrosa. 7. Miller. 8. Aleix Espargaró. 9. Baz. 10. Dovizioso. 11. Pol Espargaró. 12. Rabat. 13. Zarco. 14. Rossi.

