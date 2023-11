Aragón, FP2: Philipp Öttl stark, Bastianini vorne

Einige Minuten später schoss Jorge Martin mit seiner Mahindra an die Spitze. Er wurde von Misano-Sieger Enea Bastianini abgelöst. Halbzeit: Enea Bastianini liegt mit 1:59,749 min an der Spitze vor Jorge Martin, Jorge Navarro, Miguel Oliveira, Efren Vazquez und Niccolò Antonelli. Philipp Öttl belegt den neunten Platz. Kurz darauf eroberte Honda-Pilot Jorge Navarro Platz 1 mit 1:59,629 min.

Jubel bei den deutschen Fans: Wenige Minuten vor Schluss schoss Philipp Öttl mit der KTM des Schedl-Teams auf Platz 1 nach vorne. Jorge Navarro startete einen Angriff auf Öttls Zeit von 1:59,122 min, doch er scheiterte.

Enea Bastianini und Jorge Martin drängten sich an Öttl vorbei. Dann gingen auch Oliveira und Navarro am Deutschen vorbei. Am Ende legte Enea Bastianini mit 1:58,875 min die Bestzeit vor. Zum Vergleich: die Pole-Zeit 2014 lag bei 1:58,318 min. Nur 0,018 sec dahinter lag Miguel Oliveira mit der KTM des Teams Red Bull KTM Ajo. Dahinter folgten Jorge Navarro, Jorge Martin, Philipp Öttl, der nur 0,247 sec eingebüßt hatte, und WM-Leader Danny Kent.

Philipp Öttl wird auch 2016 mit einer Werks-KTM im Schedl-Team antreten. Vater Peter Öttl wird das Team von Terrell Thien übernehmen.

