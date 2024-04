Arabische Staaten unterstützen Israel gegen iranische Angriffe

Einige arabische Staaten sind Israel gegen die massiven Angriffe Iran s beigesprungen. Das wird von manchen Beobachtern gefeiert. Doch Länder wie Jordanien und Saudi-Arabien haben viele Gründe für ihre Haltung.

„Die Angriffe Irans haben weitere Unterstützer aus aller Welt hinter Israel versammelt, inklusive einflussreicher arabischer Staaten, die Israels Gaza-Offensive durchaus kritisch sehen, aber dennoch eine Antwort auf die Drohnenangriffe Irans befürworten“, sagt Julien Barnes-Dacey, Chef des Nahost- und Nordafrikaprogramms des European Council on Foreign Relations.

Jordanien muss also viele konkurrierende Interessen ausgleichen, die politische Stabilität des Landes und seine Verteidigung sichern. Die Regierung war schnell bemüht klarzustellen, dass die Unterstützung für Israel auch ein Akt der Selbstverteidigung sei.

Die saudische Regierung befürwortet einen Waffenstillstand in Gaza und kritisiert Israels Vorgehen in dem Küstenstreifen. Insider sagen allerdings hinter verschlossenen Türen, dass Saudi-Arabien weiterhin daran interessiert sei, seine Beziehungen zu Israel zu verbessern.Ob sie nun an diesem Wochenende im Interesse Israels eingegriffen haben oder nicht: Die Saudis haben etliche andere Gründe, iranische Raketen vom Himmel zu holen.

Diese Gruppen haben sich an dem Angriff an diesem Wochenende beteiligt - sie feuerten Raketen aus dem Jemen, dem Irak und aus Syrien auf Israel. Im Irak wiederum soll das dort stationierte US-Militär unbestätigten Berichten zufolge einige der abgefeuerten Raketen abgeschossen haben. Ob die Saudis Geschosse aus dem Jemen abgefangen haben, ist nicht ganz klar - anders als im vergangenen Jahr, als sie Huthi-Raketen unschädlich gemacht haben.

