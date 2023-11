Aquaman: Lost Kingdom - Der neue DC-Trailer sorgt für Aufsehen

„Aquaman: Lost Kingdom“ ist die letzte Gelegenheit 2023, um zu beweisen, dass der Comicfilm noch relevant ist. Und der neue DC-Trailer fährt alle Geschütze auf. Kinofans wissen: Das Jahr muss in jedem Fall mit einem spektakulären Bombast-Event um die Weihnachtsfeiertage herum ausklingen, mit einem Filmfest, das die Leinwand zum Bersten bringt, ein Kinoereignis, für das nicht einmal die beste Heimkinoanlage der Welt gut genug ist.

2021 war es „Spider-Man: No Way Home“, 2022 dann „Avatar: The Way of Water“. Diese Filme haben alle sensationelle Einnahmen in Milliardenhöhe in die Kassen gespült. Denn es ist auch die Zeit, in der viele ihre freie Zeit zwischen den Jahren dazu nutzen, um mit der ganzen Familie ins Kino zu gehen. Dieses Jahr schickt sich das ausklingende alte DC-Universum an, für offene Münder zu sorgen – und zwar mit der Fortsetzung des bis dato größten DC-Films aller Zeiten: „Aquaman: Lost Kingdom“. Den ersten Teil, „Aquaman“, könnt ihr über Amazon leihen und kaufen oder auf Netflix streame





KINOde » / 🏆 47. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

'Aquaman 2': Dieser Stallone-Klassiker ist Vorbild für das neue DC-Comic-Abenteuer mit Jason MomoaSeit mehr als 20 Jahren schreibt Björn Becher über Filme und Serien. Hier bei FILMSTARTS.de kümmert er sich um 'Star Wars' - aber auch um alles, was gerade im Kino auf der großen Leinwand läuft.

Herkunft: Filmstarts - 🏆 7. / 80,08 Weiterlesen »

Hinter diesem Trailer stecken 35 Jahre Arbeit: Kevin Costner sorgt für epischen Western-DoppelpackKevin Costner ist der Inbegriff des Westerns für viele Fans. Nun kehrt er in dieses Genre zurück mit dem Epos „Horizon“, zu dem es einen..

Herkunft: KINOde - 🏆 47. / 28,125 Weiterlesen »

Little Goody Two Shoes lädt seit gestern zum Gruseln ein – Frischer Trailer sorgt für GänsehautLittle Goody Two Shoes ist das neueste Spiel des portugiesischen Entwicklungsstudios AstralShift und ging gestern, am 31. Oktober 2023, auf Konsolen,…

Herkunft: ntower_de - 🏆 23. / 60,984 Weiterlesen »

Möglicher Serientod und neue Liebschaft: Neuer „Die Bergretter“-Trailer sorgt für SpannungIn wenigen Tagen startet die 15. Staffel von "Die Bergretter". Schon jetzt deutet der Trailer jede Menge Gefühlschaos und einen dramatischen..

Herkunft: KINOde - 🏆 47. / 28,125 Weiterlesen »

Technische Störung löst Alarmanlage aus: Fehlalarm sorgt für Schreckmoment an Potsdamer SchulePolizisten eilten am Dienstagmorgen zu einer Gesamtschule in Bornstedt. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte nach einer Durchsuchung des Gebäudes Entwarnung geben.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 53. / 28,125 Weiterlesen »

Mass Effect 5: Neuer Trailer sorgt bei Fans für wilde SpekulationenDie Mass-Effect-Community feierte gestern den N7-Day und Entwickler Bioware hatte wie üblich einen neuen Teaser zum nächsten Spiel. Das Video wirft allerdings mehr Fragen auf als es beantwortet.

Herkunft: Follow_the_G - 🏆 16. / 67,76 Weiterlesen »