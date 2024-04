Aprilia wartet seit 2015 auf Podestplatz in der Superbike-WM

Seit dem Saisonfinale 2015 wartet Aprilia auf einen Podestplatz in der Superbike-WM im Trockenen. Eugene Laverty glaubt nach Rang 4 im ersten Rennen in Laguna Seca, die Lösung gefunden zu haben.Die letzten beiden Rennen der Saison 2015 in Katar wurden von den damaligen Aprilia-Piloten Jordi Torres und Leon Haslam gewonnen. Das waren nicht nur die letzten Siege für den Hersteller aus Noale, sondern auch die letzten Podestplätze auf trockener Strecke.

Mitte September 2016 ließ Alex De Angelis als Zweiter im verregneten zweiten Lausitzring-Rennen Aprilia jubeln, seither herrscht Flaute in der Superbike-WM. Aprilia liefert dem Milwaukee-Team zwar reinrassige Werksmaschinen, nach der Saison 2014, als Sylvain Guintoli Weltmeister wurde, stellte der Hersteller die Entwicklung der RSV4 aber weitgehend ei

