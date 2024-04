April: Der beste Monat für den S&P 500

Der April zeigt sich oft launisch, jedoch nicht an der Börse. Statistisch gesehen ist der Monat April seit 1950 durchschnittlich der beste Monat des Jahres, zumindest für den S&P 500. Dies spricht auch gegen eine Korrektur im April. Mithilfe der Bouhmidi-Bänder können wir die erwartete Schwankungsbreite am Optionsmarkt bestimmen. Derzeit wird zu 99% erwartet, dass der S&P 500 in den nächsten sieben Tagen zwischen 5362 und 5147 Punkten tendieren wird.

Das lässt noch Raum für neue Allzeithochs, besonders mit einer starken saisonalen Ausgangslage.Der DAX startet volatile in den April, aber auch in die verkürzte Woche nach Ostern. Zu Beginn des Handels wurde das Vortagshoch attackiert, jedoch bisher noch nicht erfolgreich überwunden. Im Gegenteil, der Index verzeichnete ein Reversal zurück in die Vortagsspanne und testete bereits auch das Vortagstie

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



FinanzenNet / 🏆 78. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

S&P 500-Handel aktuell: Das macht der S&P 500 mittagsDer S&P 500 verliert am ersten Tag der Woche an Wert.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Kawasaki Ninja 500 SE / Z 500: Modellpflege mit Hubraum-PlusKawasaki wertet seine beliebten Einsteigermodelle erheblich auf. Größerer Hubraum bringt mehr Drehmoment und bessere Fahrbarkeit, der Preis bleibt fast gleich.

Herkunft: heise_de - 🏆 20. / 68 Weiterlesen »

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 fällt zum HandelsstartSo bewegt sich der S&P 500 am Dienstagmorgen.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Gaspreisschock ab April: Darum steigt der Gaspreis nächsten Monat deutlichDer Gaspreis hat sich innerhalb von 6 Monaten halbiert. Aktuell liegt er bei unter 25 Euro pro Megawattstunde. Ein neuer Tiefstand seit Juli 2023. Am Markt wird der Preisrückgang unter anderem mit der recht schwachen Konjunktur in der Europäischen Union erklärt. Dadurch ist die Nachfrage nach Gas aktuell geringer.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Gaspreisschock ab April: Darum steigt der Gaspreis nächsten Monat deutlichDer Gaspreis hat sich innerhalb von 6 Monaten halbiert. Aktuell liegt er bei unter 25 Euro pro Megawattstunde. Ein neuer Tiefstand seit Juli 2023. Am Markt wird der Preisrückgang unter anderem mit der recht schwachen Konjunktur in der Europäischen Union erklärt. Dadurch ist die Nachfrage nach Gas aktuell geringer.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Gaspreisschock ab April: Darum steigt der Gaspreis nächsten Monat deutlichDer Gaspreis hat sich innerhalb von 6 Monaten halbiert. Aktuell liegt er bei unter 25 Euro pro Megawattstunde. Ein neuer Tiefstand seit Juli 2023. Am Markt wird der Preisrückgang unter anderem mit der recht schwachen Konjunktur in der Europäischen Union erklärt. Dadurch ist die Nachfrage nach Gas aktuell geringer.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »