Apps verwenden fiesen Trick bei der Altersüberprüfung

Manche Apps verwenden einen fiesen Trick: Wenn du dich das erste Mal dort anmeldest, fragen Sie ganz unerwartet nach deinem Geburtsdatum. Bleib cool und lass dich nicht stressen. Jetzt musst du ein bisschen rechnen. Der Tag und der Monat sind egal, auf das Jahr kommt es an. Am besten nimmst du einfach dein echtes Geburtsjahr und rechnest dann minus 18. Mit dem Ergebnis bist du dann auf jeden Fall alt genug. Jetzt steht nichts mehr zwischen dir und deinem For-You-Feed.

Leider haben die Unternehmen, die deine Lieblings-Apps machen, auch schon gemerkt, dass sich dieses Verfahren ziemlich leicht austricksen lässt. Außerdem bekommen sie von Politiker:innen immer mehr Stress, dass sie dir nicht einfach so alle Inhalte zeigen können. Deswegen sollen sie jetzt noch strengere Kontrollen einführen. Instagram testet zum Beispiel ein Verfahren, um dein Alter anhand deines Gesichts zu schätzen. Ziemlich gemein und vor allem ein krasser Eingriff in deine Grundrecht

netzpolitik_org

