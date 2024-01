Apple zuletzt mit Wachstumsdelle

Jahrelang hat Apple geliefert: Mit seinen Umsatz- und Gewinnzahlen hat das Unternehmen die Markterwartungen immer wieder pulverisiert. Das Erfolgsprodukt iPhone ist aus der Smartphonelandschaft nicht mehr wegzudenken und trägt verlässlich zum Konzernerfolg bei. Mit der Apple Watch hat Konzernchef Tim Cook ein weiteres heißes Produkteisen im Feuer und die Vision Pro soll - wenn es nach Apple geht - eine Revolution darstellen.

Anleger überzeugte dies in den vergangenen Jahren: Die Apple-Aktie gehört zu den Top-Titeln der Wall Street, mit einer Marktkapitalisierung von rund drei Billionen US-Dollar hält sich Apple an der Spitze der Börsenwelt und wird in dieser Position ernsthaft aktuell nur durch den Techriesen Microsoft herausgefordert. Wachstumsgeschichte bekommt Dellen 2023 war aber auch für einen Börsenriesen wie Apple ein herausforderndes Jahr





FinanzenNet » / 🏆 78. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Apple stoppt Verkauf von Apple Watch Series 9 und Apple Watch Ultra 2 in den USADie US-Handelsbehörde International Trade Commission (ITC) hat einen Importstopp für bestimmte Modelle der Apple Watch verhängt, da diese gegen Patente der Firma Masimo verstoßen. Apple hatte 60 Tage Zeit, um das Urteil anzufechten, jedoch wurde kein Veto eingelegt.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Palantir: Analysten setzen auf KI-Konkurrenten HubSpotDas amerikanische Unternehmen Palantir war im vergangenen Jahr einer der Profiteure des KI-Booms. Einige Analysten an der Wall Street setzen jetzt aber auch auf eine Alternative.

Herkunft: boerseonline - 🏆 79. / 55 Weiterlesen »

Skandal um minderwertige Brustimplantate: Neue Regeln sorgen für Unmut in Krankenhäusern und PraxenDie neuen Regeln zur Medizinprodukteverordnung (MDR) sorgen für Unmut in Krankenhäusern und Praxen Europas. Die strengeren Zulassungsbedingungen und unangemeldeten Kontrollen führen zu Problemen bei der Zulassung von Produkten.

Herkunft: aerztezeitung - 🏆 81. / 55 Weiterlesen »

Genießen Sie den Winter mit einem köstlichen Apple CrumbleDie letzten kalten Wintermonate sind angebrochen und es ist genau die richtige Zeit, um sich noch einmal mit warmen und wohltuenden Köstlichkeiten zu verwöhnen. Der Apple Crumble, ein Dessert aus saftigen Äpfeln, die in dünnen Scheiben geschnitten sind und von einer knusprigen, süßen Streuselkruste gekrönt werden, ermöglicht es uns, die Rezepte der kalten Jahreszeit nochmal in vollen Zügen auszukosten und zu genießen. Das warme, aromatische Dessert ist ein Genuss für die Sinne und bringt eine herrliche Kombination aus süßen, fruchtigen und knusprigen Aromen mit sich.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Apple bringt räumlichen Computer auf den MarktDas ab 3499 Dollar (3214 Euro) ohne Steuern angebotene Gerät mit dem Namen Apple Vision Pro kommt am 2. Februar auf den Markt. Apple will damit einen sogenannten "räumlichen Computer" etablieren, mit dem sich Nutzer digitale Inhalte innerhalb ihrer realen Umgebung anzeigen lassen können.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

iPhone 16: Neue Leaks und Gerüchte zum kommenden Apple-HandySchon jetzt gibt es zahlreiche Leaks und Gerüchte zum kommenden iPhone 16. Wir fassen die wichtigsten Erkenntnisse zusammen und warnen vor Spoilern. Es wird zwei größere Versionen des Apple-Handys geben.

Herkunft: Follow_the_G - 🏆 24. / 68 Weiterlesen »