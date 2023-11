Apple will sich von seinen Zulieferern anscheinend weiter unabhängig machen. Nachdem die Chipentwicklung für iPhones, Watches, iPads und Macs schon komplett unter eigener Regie stattfindet, sollen bekanntlich auch 5G-Modems und langfristig wohl auch ... Den vollständigen Artikel lesen ...Die Top 3 Dividendenaktien 2024In diesem Report stellen wir Ihnen 3 Top-Aktien aus dem Energie-Sektor vor, die Sie unbedingt auf Ihre Watchlist setzen müssen.

STERNDE: Lavalampe wird 60: 'Wenn Sie meine Lampe kaufen, brauchen Sie keine Drogen'Ihre Blubberblasen haben unzählige Zimmer auf der ganzen Welt bunt beleuchtet: Die Lavalampe wird 60 Jahre alt – und das Kultobjekt hat immer noch viele F...

MORGENPOST: Babysprache in der Beziehung: Erkennen Sie, ob Ihr Partner Sie manipuliertEin Zeichen der Liebe oder Mittel der Manipulation? Ein Psychologe erklärt, was es mit Babysprache in der Partnerschaft auf sich hat.

FOCUSONLİNE: Leisure Sickness Syndrom: Darum sind Sie oft krank, wenn Sie Urlaub habenMan wartet Monate auf den wohlverdienten Urlaub – und wenn es endlich soweit ist, liegt man mit Schnupfen, Fieber und Halsschmerzen im Bett. Zufall ist das nicht unbedingt. Hier erfahren Sie, warum das Immunsystem zum Urlaubsbeginn oft schlapp macht.

RTL_COM: Wärmepumpe: SO erhalten Sie eine Förderung - aber diesen Fehler sollten Sie vermeiden!Energietalk mit Sandra Duy

HEİSEONLİNE: Apple Watch: Diese Sensoren plant Apple angeblich als NächstesIn Sachen Gesundheitsfunktionen herrscht bei der Apple Watch schon seit längerem Flaute. Einem Bericht zufolge ändert sich das im kommenden Jahr – teilweise.

