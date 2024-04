Apple will Roboter für Privathaushalte herstellen

Apple will künftig wohl nicht nur auf iPhones, Macbooks und Co. setzen. Laut einem Bericht will der Konzern auch Roboter für Privathaushalte herstellen.aus den USA will offenbar Roboter für den persönlichen Gebrauch herstellen. Wie die Finanznachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf informierte anonyme Quellen berichtete, ist derzeit eine Reihe von Ingenieuren mit der Entwicklung von Geräten beschäftigt, die den Menschen zu Hause behilflich sein können.

Demnach befindet sich das Projekt im Anfangsstadium und es ist unklar, ob tatsächlich ein solches Produkt verkauft werden wird. Wie Bloomberg weiter schreibt, ist bei dem Konzern ein Team um Hardware-Spezialisten und Experten für Künstliche Intelligenz mit dem Projekt betraut. Apple selbst reagierte auf Anfrage nicht auf den Bericht.Der kalifornische Konzern ist seit längerem auf der Suche nach Möglichkeiten, abseits von iPhones und digitalen Produkten Geld zu verdiene

Apple Roboter Privathaushalte Entwicklung Projekt

