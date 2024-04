Apple Vision Pro: Ein beeindruckendes Headset mit Kompromissen

Im Frühjahr hat Apple die Vision Pro veröffentlicht. Noch am selben Tag haben wir uns das Headset aus den USA geholt und bis jetzt ausgiebig in der Praxis getestet. Die Vision Pro ist beeindruckend – und steckt doch voller Kompromisse. Von der Technik über Bedienung per Augensteuerung bis hin zum Tragekomfort nehmen wir den Computer der Zukunft unter die Lupe.

Wer an einem Computer im Hier und Jetzt interessiert ist, schaue sich das MacBook Air an: Den beliebtesten und günstigsten Mobil-Rechner von Apple gibt es in zwei Größen und nun in einem guten Update mit M3-Chip, das wir getestet haben.Festplatten halten nicht ewig, das dürfte sich mittlerweile herumgesprochen haben. Doch auch Unfälle, Vandalismus und diverse Katastrophen können Ihre über Jahrzehnte zusammengetragenen Daten von einer auf die andere Minute zerstören. Mit unseren Tipps, darunter auch einer Aufstellung von Diensten und Mac-Tools, verhindern Sie da

