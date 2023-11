Apple liefert neue Funktionen mit iOS 17.2 Beta

Apple liefert mit den Betas von iOS 17.2 die „Journal“-App nach, die Möglichkeit, einen Übersetzer im Action-Button, Spatial Video für das iPhone 15 Pro (Max) sowie diverse neue Funktionen für die eigenen Apps wie Fotos, die Tastatur und mehr. iMessage erhält zudem die bereits 2022 angekündigte Contact Key Verification.Mit der „Journal“-App können iPhone-Nutzer ein kostenfreies Tagebuch nutzen, das sich auf Wunsch auch tief in die Daten des Nutzers gräbt.

Wie bereits bei kostenpflichtigen Diensten im AppStore lassen sich Standortdaten, angehörte Musik und Podcasts, Fotos, soziale Interaktionen und Fitness-Aktivitäten automatisch in die App einspeisen. Der Konzern verspricht, dass die Daten nur auf dem Gerät gespeichert werden und so privat bleiben sollen. Auf die Aggregierung der Daten kann aber auch verzichtet werden. Die gesammelten Daten sollen dem Nutzer mittels Vorschlägen präsentiert werden und so helfen sich an bestimmte Handlungen und Abläufe des Tages zu erinnern, anhand dessen dann Tagebucheinträge leichter erstellt werden könne

HEİSE_DE: Korruptionsaffäre im App Store von Apple in ChinaMehrere Mitarbeiter von Apple in China wurden wegen Korruption entlassen. App-Entwickler haben ihnen Geschenke und Einladungen angeboten, um eine bessere Platzierung im App Store zu erreichen.

COMPUTERBASE: Sunbird bietet App für Apple Chat-Standard auf Android-Smartphones anDer Smartphone-Hersteller Sunbird hat angekündigt, dass die App Nothing Chats ab sofort für Android-Smartphones verfügbar ist. Damit ist Sunbird der erste Hersteller, der den Chat-Standard von Apple auch auf Android-Geräten anbietet.

DWDL: Beta Film: Ein Traditionsunternehmen mit großem NetzwerkDas Traditionsunternehmen Beta Film aus Oberhaching bei München hat ein großes Netzwerk an nationalen und internationalen Beteiligungen aufgebaut. Die Freiheiten, die den Tochterunternehmen gewährt werden, sind ein wichtiger Erfolgsfaktor. Im vergangenen Jahr übernahm Beta Film weitere Unternehmen, darunter die Produktionsfirma Brot & Butter Entertainment. Gleichzeitig wurde Dreamtool bei der Rosebank AG eingegliedert und Ariane Krampe produziert nicht mehr unter eigener Flagge. Die aktuelle Marktlage stellt für alle Unternehmen eine Herausforderung dar.

SWR3: SWR3 App: Neue Funktionen für noch mehr HörvergnügenDie SWR3 App hat neue Funktionen erhalten, um den Hörern noch mehr Komfort zu bieten. Jetzt kann man sich mit dem Live-Radiostream wecken lassen und individuell die Snooze-Funktion einstellen.

FOLLOW_THE_G: Apple bevorzugt: So dreist schließt Amazon die Konkurrenz aus Apple wird von Amazon bevorzugt behandelt, wie aus einem neuen Bericht hervorgeht. Die Sonderstellung des iPhone-Herstellers soll Anzeigen der Konkurrenz verhindern, um den Verkauf von Apple -Produkten anzukurbeln. Andere Hersteller genießen dieses Privileg nicht.

FOLLOW_THE_G: iPhone 16 ohne Wow-Effekt: Apple will ganz anders punktenDem Vernehmen nach plant Apple für das iPhone 16 keine größeren Hardware-Neuerungen, sondern will Kunden mit iOS 18 locken. Intern soll Apple die nächste iOS-Version als Trumpfkarte sehen. KI steht im Mittelpunkt

