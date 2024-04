Apple kündigt Entlassungen in Kalifornien an

Apple hat gegenüber kalifornischen Behörden Entlassungen angekündigt. Betroffen sind offenbar mehr als 700 Angestellte, die meisten davon im Automobilbereich . Die Hauptlast bei Apple s Personalmaßnahmen trägt die in Kalifornien beheimatete Fahrzeugentwicklung. Die 600 Entlassungen sollen vor allem in Santa Clara erfolgen, nicht weit vom Apple -Hauptquartier in Cupertino.

Wer nicht gefeuert wird, soll sich innerhalb von 90 Tagen für offene Personen innerhalb Apples bewerben, wobei reine Autoexperten wohl kaum gute Chancen haben

Apple Entlassungen Kalifornien Automobilbereich

