Applaus: Tom Sykes bringt BMW nahe ans Podest heran

Bis zur 13. von 23 Runden lag ein BMW-Fahrer in Donington Park auf Podestkurs. Dann wurden Tom Sykes und Michael van der Mark, von den Startplätzen 3 und 2 losgedüst, von Garrett Gerloff (GRT Yamaha) und Alex Lowes (Kawasaki) überrumpelt. Als Gerloff in der 16. Runde stürzte, aber weiterfahren konnte und noch Siebter wurde, rückte das BMW-Duo wieder einen Platz nach vorne.

Zum Podest fehlen Sykes, der in Donington bereits neunmal auf Kawasaki gewann, gute zwei Sekunden. «Vor dem Rennen sah es nicht so aus, als hätten wir trockene Bedingungen», erzählte der Engländer beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Deshalb setzten wir nicht auf ein richtiges Trocken-Set-up, von dem wir ohne Zweifel sehr profitiert hätten. Aber wir machten das Beste aus dem Paket, das wir auf der Strecke hatten.

Mit Platz 4 egalisierte Sykes das beste BMW-Resultat dieser Saison, in Aragon hat er das Podest um 1,6 sec verfehlt. Zuletzt stand ein BMW-Fahrer am 29. September 2019 auf dem Podium, damals wurde Sykes im ersten Hauptrennen in Magny-Cours Dritter. headtopics.com

«BMW hat zwei sehr gute Fahrer im Team», meinte Sykes zu den Leistungen von van der Mark und sich selbst in England. «Wir verfügen über viel Wissen und hatten in Navarra einen guten Test. Dort haben wir einiges probiert und haben in Donington einiges gefunden. Die M1000RR ist in einigen Bereichen wirklich gut, Traktion am Hinterrad gehört nicht dazu. Das ist schade, weil das an einem Superbike recht wichtig ist. Dafür haben wir jetzt Motorleistung.

BMW-Aktie tiefrot: BMW testet Batteriezellen-Produktion für neue Generation von ElektroautosIn zwei Jahren will BMW eine grundlegend neue Generation von Elektroautos auf den Markt bringen, mit 30 Prozent mehr Reichweite und Ladegeschwindigkeit.

