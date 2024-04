Appelle an Israel, auf den Angriff des Irans mit Zurückhaltung zu reagieren

International mehren sich die Appelle an Israel, auf den beispiellosen Angriff des Irans mit Zurückhaltung zu reagieren. Bundeskanzler Olaf Scholz rief Israel auf, zur Deeskalation beizutragen. Außenministerin Annalena Baerbock mahnte, Vergeltung sei keine Kategorie im Völkerrecht. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagte, man wolle Israel davon überzeugen, dass eine Antwort auf den iranischen Angriff keine weitere Eskalation sein sollte. «Wir werden alles tun, um einen Flächenbrand, also eine Eskalation, zu verhindern», sagte der Staatschef im französischen Fernsehen. Zuvor hatten bereits die USA Israel nach eigener Darstellung dazu angehalten, einen möglichen Vergeltungsschlag gegen den Iran und dessen Folgen sorgfältig abzuwägen. Beratungen des Kriegskabinetts erwartet Der erste direkte Angriff des Irans auf Israel am Wochenende hat die beiden Erzfeinde an den Rand einer kriegerischen Auseinandersetzung gebracht