Aoyama erhält Auszeichnung für 250er-WM-Titel

Mehr als ein Jahr ist es her, seit (29) in Valencia den letzten 250er-WM-Titel der Geschichte holte. Jetzt wurde der heutige MotoGP-Pilot (er fährt 2011 mit bei Gresini Honda) in Tokyo vom japanischen Ministerium für Erziehung, Kultur, Sport, Wissenschaft und Technologie für diese Leistung mit einem Preis ausgezeichnet. Aoyoma ist erst der dritte Motorrad-WM-Pilot, dem diese Ehre zuteil wurde. 2001 wurde der Preis überreicht, 2004 war die Reihe am WM-Trial-Fahrer .

Gleichzeitig mit Aoyama wurden auch Weltmeister in den Sportarten Gymnastik, Judo und Eiskunstlauf ausgezeichnet

:

