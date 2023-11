Anzeichen für Einigung auf Abkommen zur Freilassung von Geiseln in Gaza

Sechs Wochen nach dem brutalen Überfall der radikalislamischen Hamas auf Israel verdichten sich die Anzeichen für eine mögliche Einigung auf ein Abkommen zur Freilassung Die noch verbleibenden 'geringfügigen' Hindernisse seien eher 'logistischer und praktischer' Natur, sagte Katars Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman al-Thani am Sonntag in Doha. Unterdessen wurde das Al-Schifa-Krankenhaus in der Stadt Gaza am Wochenende weitgehend evakuiert.

Al-Thani zeigte sich nach einigen 'Aufs und Abs' in den Gesprächen 'zuversichtlicher, dass wir ziemlich nahe vor einer Übereinkunft sind, die die Leute sicher nach Hause zurückbringen kann'. Einen Zeitplan nannte der katarische Ministerpräsident nicht. Katar, wo sich sowohl ein großer US-Militärstützpunkt als auch das politische Büro der Hamas befindet, hatte in den vergangenen Wochen in Verhandlungen über die Freilassung der in den Gazastreifen verschleppten Geiseln und über eine vorübergehende Waffenruhe in dem Krieg vermittelt. Im Zuge dieser Vermittlung waren bisher vier Geiseln freigekomme





BR24 » / 🏆 5. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Einigung zwischen Israel und Hamas auf Feuerpause und Freilassung von Geiseln rückt näherEine Einigung zwischen Israel und der Hamas auf eine Feuerpause rückt offenbar näher. Dutzende Geiseln könnten freikommen. Die Hamas hat einem Medienbericht zufolge neue Forderungen gestellt.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 74,62 Weiterlesen »

Sara Netanjahu fordert Freilassung von Geiseln in Hamas-GefangenschaftLaut Sara Netanjahu, Ehefrau des israelischen Ministerpräsidenten, ist ein Kind in Hamas-Gefangenschaft geboren worden. Sie fordert die sofortige Freilassung der Geiseln.

Herkunft: ZDFheute - 🏆 9. / 74,1 Weiterlesen »

ROUNDUP/Israels Außenminister: Internationale Front für Geisel-FreilassungTEL AVIV (dpa-AFX) - Der israelische Außenminister Eli Cohen hat sich für einen internationalen Zusammenschluss in den Bemühungen um die Freilassung von 239 Geiseln ausgesprochen, die im Gazastreifen

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 80. / 23,4375 Weiterlesen »

Israels Außenminister: Internationale Front für Geisel-FreilassungTEL AVIV (dpa-AFX) - Der israelische Außenminister Eli Cohen hat sich für eine internationale Front im Kampf um die Freilassung von 239 Geiseln ausgesprochen, die im Gazastreifen festgehalten werden.

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 80. / 23,4375 Weiterlesen »

Netanjahu: Es könnte einen Deal zur Freilassung von Geiseln gebenWASHINGTON (dpa-AFX) - Israels Premierminister Benjamin Netanjahu hat vorsichtig Hoffnung auf eine mögliche Freilassung weiterer Geiseln aus den Händen der islamistischen Hamas gemacht. Auf die Frage

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 80. / 23,4375 Weiterlesen »

Gazakrieg: Israel will Anzeichen für verschleppte Geiseln in Kinderklinik gefunden habenDie humanitäre Lage im Gazastreifen ist dramatisch, große Krankenhäuser stehen im Zentrum der Kämpfe. Israel hat nun Aufnahmen veröffentlicht: Sie sollen belegen, wie die Hamas Kliniken als Kommandozentralen missbraucht.

Herkunft: derspiegel - 🏆 117. / 20,16 Weiterlesen »