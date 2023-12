Anzeichen dafür, dass dein Partner nicht der Richtige ist

Das liegt vermutlich daran, dass du an einer imaginären Leine gehalten wirst. Wenn er sich ständig in dein Leben einmischt und du über alles Rechenschaft ablegen musst, dann engt das ein. Es ist normal, dass du mal einen Abend allein oder mit Freund:innen verbringen möchtest - ohne ihn. Es mag sein, dass er dich ansonsten auf Händen trägt, aber niemand möchte in einem goldenen Käfig leben. Liebe lässt los.





Stadt sucht Partner für Bürger-Budgets 2024/2025Potsdam - Der seit Jahren beliebte und gesamtstädtisch ausgerichtete Bürgerhaushalt wird auch im nächsten Jahr wieder um die dezentralen „Bürger-Budgets“ ergänzt. Diese wurden bereits im Jahr 2023 erfolgreich durchgeführt und ermöglichten so die Realisierung von unterschiedlichsten Projekte in allen Sozialräumen der Stadt.

Finanzielle Gewalt in Beziehungen: Wenn Partner ihre Abhängigkeit missbrauchenIm Interview erklärt Natascha Wegelin, warum es fatal ist, sich nicht mit Finanzen beschäftigen zu wollen und wie Paare eine finanzielle Schieflage ausgleichen können.

AKW Hinkley Point C: Chinesischer Partner springt abEin chinesischer Juniorpartner ist aus dem britischen AKW Hinkley Point C Projekt ausgestiegen, da es zu teuer wurde. Die Atomindustrie befindet sich in einem desolaten Zustand und es gibt nur wenige alternative Partner.

15 Gebote für eine glückliche BeziehungEs gibt Anzeichen dafür, ob du einen Mann an deiner Seite hast, mit dem du eine glückliche Beziehung haben kannst, oder ob du dich in einer kriselnden Partnerschaft befindest. Die folgenden 15 Gebote können dir dabei helfen zu reflektieren, ob du den Partner fürs Leben schon gefunden hast.

Slow Sex: Die Kunst der Intimität und HingabeEin Quickie hier, eine schnelle Nummer da – Das kann ganz schön viel Spaß machen, doch nicht immer ist das der richtige Weg. Manchmal wollen wir mit unserem Partner oder unserer Partnerin „Eins“ sein und Intimität und Nähe spüren. „Slow Sex“ stellt genau das in den Vordegrund: Mit bedingungsloser Hingabe lassen wir uns in die Arme unseres Partners oder unserer Partnerin fallen und entdecken neue Lustpunkte, was die Art von Sex so unvergleichbar macht. Wir verraten euch, wie Slow Sex funktioniert und warum es weitaus mehr Vorteile mit sich bringen kann, als man vielleicht anfangs vermutet.

Bas Kast: Happy Food für eine gesunde SeeleAus einem Seelentief wieder herauszukommen, kann herausfordernd sein. Warum die richtige Ernährung uns dabei helfen kann, erklärt Bestsellerautor Bas Kast.

