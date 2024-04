Anzahl der Hauptverfahren vor niedersächsischen Verwaltungsgerichten gestiegen

Die Anzahl der Hauptverfahren vor niedersächsischen Verwaltungsgerichten ist im vergangenen Jahr erneut gestiegen. Es waren knapp 6800 Hauptverfahren und somit rund 280 mehr als noch ein Jahr zuvor. Besonders viele Hauptverfahren gab es im Jahr 2017 mit 22.000. Betroffene Menschen können laut Asylgesetz eine Klage vor einem Verwaltungsgericht erheben, um gegen eine Entscheidung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge vorzugehen.

In Niedersachsen gibt es sieben Verwaltungsgerichte, die die Entscheidungen des Bundesamtes überprüfen und gegebenenfalls aufheben können

