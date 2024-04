Antisemitismusbeauftragter besucht Synagoge nach Brandanschlag

Nach dem Brandanschlag auf die Synagoge in Oldenburg sucht die Polizei weiter nach den Tätern. Niedersachsens Antisemitismus beauftragter besucht die Gemeinde und zeigt sich bestürzt über die Tat. Oldenburg (dpa/lni) - Nach dem Brandanschlag auf die Synagoge in Oldenburg hat Niedersachsens Antisemitismus beauftragter Gerhard Wegner die jüdische Gemeinde besucht und zu Solidarität aufgerufen. "Die Tat erinnert an schlimmste Zeiten in unserem Land, in denen solche Taten offen gebilligt wurden.

Das ist ein Anschlag auf uns alle, auf Demokratie, Liberalität und Rechtsstaatlichkeit", sagte der Landesbeauftragte in einer Mitteilung. Wegner forderte eine schnelle Aufklärung und Bestrafung der Tat. Er sagte weiter, die Synagoge sei ein Ort, der Wärme, Hoffnung und Lebensbejahung ausstrahle. "Wie ist es möglich, dass jemand all dies mittels eines Brandanschlages vernichten wollte?" Am Freitagmittag war ein Brandsatz gegen eine Tür der Synagoge geworfen. Niemand wurde verletz

Brandanschlag Synagoge Oldenburg Antisemitismus Solidarität Aufklärung Bestrafung

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ntvde / 🏆 3. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ermittlungen nach Brandanschlag auf Synagoge in OldenburgDer Staatsschutz der Oldenburger Polizei ermittelt nach dem Brandanschlag auf die Synagoge der Stadt. Am Sonntag soll mit einer Demonstration Solidarität mit der jüdischen Gemeinde gezeigt werden. Die Polizei will den Fall schnell aufklären und hat eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Bisher gibt es keine Informationen über den Täter. Die Sicherheitsmaßnahmen für die jüdische Gemeinde wurden verstärkt.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Brandanschlag auf Oldenburger Synagoge: Polizei fahndet weiter nach TäterVertreter aus Politik und Kirchen bezeichnen den Anschlag auf eine Oldenburger Synagoge als 'feige' und 'widerwärtig'. Die Sicherheitsmaßnahmen wurden erhöht.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Niedersachsen & Bremen: Ermittlungen nach Brandanschlag auf Synagoge laufen weiterNach dem Brandanschlag auf die Synagoge in Oldenburg setzt die Polizei ihre Ermittlungen mit Hochdruck fort. Die jüdische Gemeinde will sich nicht verstecken.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Ermittlungen nach Brandanschlag auf Synagoge laufen weiterNach dem Brandanschlag auf die Synagoge in Oldenburg setzt die Polizei ihre Ermittlungen mit Hochdruck fort. Die jüdische Gemeinde will sich nicht verstecken.

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Kriminalität: Ermittlungen nach Brandanschlag auf Synagoge laufen weiterOldenburg (lni) - Einen Tag nach dem Brandanschlag auf die Synagoge in Oldenburg fahndet die Polizei weiterhin nach dem Täter. «Es gibt zurzeit keine

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Ministerin nach Brandanschlag auf Synagoge: «Feiger Angriff»Die jüdische Gemeinde in Oldenburg ist Opfer eines Brandanschlags geworden. Ein Hausmeister-Team konnte Schlimmeres verhindern. Niedersachsens ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »