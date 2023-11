Antisemitismus in Frankreich: Französische Juden unter Schock

Hinzu komme eine für ihn erschreckende Gleichgültigkeit angesichts der Vervielfachung antisemitischer Äußerungen und Drohungen. Das war für ihn ein zusätzlicher, dritter Schock. Seit dem 7. Oktober haben antisemitische Aggressionen und Bedrohungen in Frankreich, wo die größte jüdische Gemeinde Europas lebt, sprunghaft zugenommen. Innenminister Gérald Darmanin spricht von mehr als 800 registrierten Vorfällen, nennt aber keinerlei Details. Laut Justizminister sind mehr als 400 Personen festgenommen und mehrere bereits gerichtlich verurteilt worden.

Auf einer Mauer des Sportstadions von Carcassonne in Südfrankreich wurde direkt nach dem 7. Oktober geschmiert: „Tuer les Juifs est un devoir“ (Juden töten ist Pflicht), auch Fassaden jüdischer Geschäfte wurden von antisemitischen Sprayern beschmiert.

Justizminister Eric Dupond-Moretti möchte die Verantwortung einem Teil der politischen Linken zuschieben, weil diese für „Konfusion“ sorge: „Ich habe etwas Mühe zu verstehen, warum (die Partei) La France insoumise es nicht schafft, die Hamas als terroristische Bewegung zu bezeichnen. Es gilt, Klarheit zu schaffen. Es sind nicht die Muslime, die auf die Juden spucken, sondern die Islamisten.

„Antisemitismus im Alltag“ Als „Antisemitismus im Alltag“ bezeichnet Samuel Lejoyeux, der Vorsitzende der Union des Etudiants juifs de France (UEJF), eine Vielzahl ihm gemeldeter Vorfälle, über die er im Kurznachrichtendienst X berichtet.

