Antisemitismus in Deutschland: Ein klares Bekenntnis ist unverzichtbar

Angriffe und Beleidigungen hätten jüdische Sportlerinnen und Sportler schon vor dem Massaker der Hamas am 7. Oktober erlebt. Ein klares Bekenntnis ist unverzichtbar, meint Gastautor Alon Meyer.s sind ein Zivilisationsbruch: Ein Begriff, von dem man annahm, er sei ein Begriff des 20. Jahrhunderts, aber er ist bittere Gegenwart. Über einen Monat später wird immer noch auf die Freilassung der Geiseln gewartet.

Währenddessen eskaliert hierzulande der Antisemitismus vorwiegend islamistischer Provenienz, aber durchaus auch aus dem rechten und linken politischen Spektrum: Massendemonstrationen von Israelhassern, Terrorverherrlichung, Schuldumkehr, weltweite Angriffe auf Jüdinnen und Juden. In Essen wurde das Kalifat ausgerufen. Der französische Philosoph Michel Foucault prägte den Begriff des Diskurses, indem er ihn als die Ansammlung von Einzelaussagen definierte. Leider verschieben sich diese Einzelaussagen zunehmend gegen Israel. Damit schwindet die Solidarität mit Israe





🏆 22. weserkurier » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Sie pürieren den Nahost-Konflikt: Ein Israeli, ein Palästinenser, ein Restaurant in BerlinDer Israeli Oz Ben David und der Palästinenser Jalil Dabit betreiben in Prenzlauer Berg zusammen ein Hummus-Restaurant. Jetzt haben sie ein Kochbuch geschrieben.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 22. / 61,6 Weiterlesen »

Intel-Quartalszahlen: Ein Umsatzminus, eine Geschäftsaufgabe, ein guter Ausblick und ein AktienplusWährend Intel im dritten Quartal noch einmal einen Umsatzrückgang verzeichnete, stehen die Zeichen auf Restrukturierung und Wachstum.

Herkunft: ComputerBase - 🏆 22. / 61,6 Weiterlesen »

Intel-Quartalszahlen: Ein Umsatzminus, eine Geschäftsaufgabe, ein guter Ausblick und ein AktienplusWährend Intel im dritten Quartal noch einmal einen Umsatzrückgang verzeichnete, stehen die Zeichen auf Restrukturierung und Wachstum. Und so soll es im vierten Quartal dann doch schon wieder bergauf gehen, während die Langzeitpläne umgesetzt werden. So langsam glaubt das auch die Börse, die...

Herkunft: ComputerBase - 🏆 22. / 61,6 Weiterlesen »

Ein Baby überlebt: Vor 60 Jahren kracht ein Flugzeug in ein Bauernhaus in StraßVor 60 Jahren sterben im Burgheimer Ortsteil Straß vier Menschen beim Absturz eines Düsenjägers. Ein Baby überlebt unversehrt im Trümmerhaufen.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 22. / 61,6 Weiterlesen »

Kellermann: Kritik an Brand und ein Bekenntnis zum VfLDrei Pflichtspiele in Folge ohne Sieg. Der VfL Wolfsburg steckt in einer schwierigen Phase. Nach dem Aus in der Qualifikation zur Champions League gegen Paris FC musste der Vizemeister der abgelaufenen Saison auch in der Bundesliga einen Rückschlag hinnehmen.

Herkunft: kicker_BL - 🏆 22. / 61,6 Weiterlesen »

Angriffe auf Israel sind ein 'unfassbarer Akt der Barbarei'Bei einer Gedenkfeier ist in der Augsburger Synagoge der Opfer des Terrorangriffs auf Israel gedacht worden. Der Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde verurteilt die Angriffe als 'unfassbaren Akt der Barbarei' und will sich gegen Hass wehren.

Herkunft: BR24 - 🏆 22. / 61,6 Weiterlesen »