Antisemitismus in der Umweltbewegung: Die Fridays gehen an ihrem moralischen Größenwahn zugrunde

Klimaaktivistin Greta Thunberg bei einem Anti-Öl-Protest in London: Mit ihrem klimapolitischen Moralrigorismus wird sie in Deutschland für lange Zeit nicht mehr auftreten könnenDieser Artikel gehört zum Angebot von SPIEGEL+. Sie können ihn auch ohne Abonnement lesen, weil er Ihnen geschenkt wurde.

Fridays for Future sind eines der wirklich spannenden Politik- und Bewegungsexperimente der letzten zehn Jahre, das muss ihnen der Neid des alten weißen Kolumnisten von rechts der Mitte einfach lassen. Zur Wahrheit gehört freilich auch, dass es(FFF) lange Zeit sehr leicht hatten. Die Aktivisten konnten ihre Jugendlichkeit und das schlechte Gewissen vieler Älterer bewirtschaften.

Alles, absolut alles davon steht nun auf dem Spiel. Aber es musste so kommen, denn das Ganze ist ein Lehrstück: Wer sich in Moral begibt, kommt darin um. Ich sage das ohne Häme. Ein internationaler Account von FFF verbreitete dieser Tage ungebremst von allen Verantwortlichen unsäglichen antisemitischen Mist, und Greta Thunberg posierte einseitig propalästinensisch. »Free Gaza« konnte man auf einem Foto lesen, fragt sich nur: von wem? Israel ist aus dem Gazastreifen 2005 abgezogen, 21 jüdische Siedlungen wurden zwangsgeräumt und aufgegeben, seitdem herrscht Hamas. Follow the science, hieß es mal bei den Fridays. headtopics.com

Bernd Ulrich von der »Zeit« fragte dieser Tage auf X (vormals Twitter): »Aus welcher Autorität heraus äußert sich #FridaysForFuture überhaupt zu #Israel und #Hamas?« Das klingt in meinen Ohren, als fragt ratlos der Vater: »Warum verbrennt ihr euch bloß die Finger, liebe Kinderlein?« Aber die Antwort ist leicht: Weil sie es wollen, weil sie es müssen und weil sie gefragt werden.

Antisemitismus bei Fridays for Future: Das ist das Ende der Klimabewegung, wie wir sie kennenDie Klimabewegung war zuletzt auch in Deutschland nicht besonders beliebt. Nach antisemitischen Äußerungen gerät sie nun massiv unter Druck. Wie viel Einfluss werden die Frauen und Männer um Greta Thunberg künftig noch haben? Weiterlesen ⮕

Antisemitismus in der deutschen Geschichte: »Je undurchschaubarer die Welt wird, umso aggressiver wird die antijüdische Hetze«Wie erkennt man Antisemitismus? Was unterscheidet ihn von Rassismus? Und warum konnte ihn auch die Aufarbeitung nach 1945 nicht stoppen? Das erläutern die Politikwissenschaftlerin Deborah Hartmann und der Historiker Michael Brenner. Weiterlesen ⮕

Fridays for Future verbreitet antisemitische RessentimentsDie Fridays for Future-Bewegung verbreitet antisemitische Ressentiments zum Krieg Israels gegen die Hamas. Weiterlesen ⮕

Antisemitismus bis in die Mitte der Gesellschaft vorgedrungen„Ich erkenne zuweilen dieses Land nicht wieder“, sagt Josef Schuster (69), Präsident des Zentralrats der Juden, zu BILD. „Judenhass und Israelfeindlichkeit flammt in Deutschland wieder auf: Offen auf den Straßen, in den Hörsälen oder Theatern; ob islamistisch, rechtsextrem, linksradikal oder woke. Hinter vorgehaltener Hand ist Antisemitismus bis in die Mitte der Gesellschaft vorgedrungen. Wenn es in der UN darauf ankommt, hat Deutschland ausgerechnet jetzt keine klare Haltung gegen die Relativierung des Hamas-Terrors.“ Weiterlesen ⮕

Leon Kahane über die Kunstszene: „Antisemitismus ist verbreitet“Die Solidaritätsbekundungen von Kulturschaffenden mit der Hamas sind laut dem jüdischen Künstler Leon Kahane repräsentativ für den gesamten Diskurs. Weiterlesen ⮕

Prävention: CDU-Fraktionschef: Wir überprüfen die Antisemitismus-ArbeitBerlin (bb) - Die bisherigen Präventionsprogramme gegen Antisemitismus stehen nach Angaben von Berlins CDU-Fraktionschef Dirk Stettner auf dem Prüfstand. Weiterlesen ⮕