Antisemitismus in der deutschen Geschichte: »Je undurchschaubarer die Welt wird, umso aggressiver wird die antijüdische Hetze«

Demonstration gegen Antisemitismus und Islamismus in BerlinEtwa 250 Menschen haben in Berlin-Mitte gegen Antisemitismus und Islamismus demonstriert. Die Kundgebung fand auf dem Rosa-Luxemburg-Platz statt und es wurden israelische Fahnen sowie eine Regenbogenfahne geschwenkt. Ein Redner betonte, dass der Pogrom der Hamas sich direkt gegen Juden gerichtet habe. Am Pariser Platz erinnerten Menschen an die entführten Hamas-Opfer. Die Berliner Polizei zählte rund 60 Demonstranten. Weiterlesen ⮕

Solidarität mit Israel: Kundgebung in München gegen Terror und AntisemitismusBei einer Kundgebung in München haben sich zahlreiche Menschen am Sonntag mit Israel solidarisch gezeigt. Unter dem Motto 'Solidarität mit Israel - Gegen Terror, Hass und Antisemitismus' versammelten sie sich auf dem Odeonsplatz. Redner war Münchens zweiter Bürgermeister Dominik Krause (Grüne). Verschiedene Bündnisse, Parteien und Verbände hatten zu der Kundgebung aufgerufen. Weiterlesen ⮕

Antisemitismus bis in die Mitte der Gesellschaft vorgedrungen„Ich erkenne zuweilen dieses Land nicht wieder“, sagt Josef Schuster (69), Präsident des Zentralrats der Juden, zu BILD. „Judenhass und Israelfeindlichkeit flammt in Deutschland wieder auf: Offen auf den Straßen, in den Hörsälen oder Theatern; ob islamistisch, rechtsextrem, linksradikal oder woke. Hinter vorgehaltener Hand ist Antisemitismus bis in die Mitte der Gesellschaft vorgedrungen. Wenn es in der UN darauf ankommt, hat Deutschland ausgerechnet jetzt keine klare Haltung gegen die Relativierung des Hamas-Terrors.“ Weiterlesen ⮕

Antisemitismus im Klimaschutz: Minister verurteilt Social Media-BeiträgeDer Minister verurteilt die pro-palästinensischen Social Media-Beiträge von Fridays for Future International und Greta Thunberg als verstörend und inakzeptabel. Weiterlesen ⮕

Antisemitismus an deutschen Schulen: Jüdische Schüler fühlen sich bedrohtSeit dem Terroristischen Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober hat sich die Situation an deutschen Schulen verschärft: Hochemotionale, teilweise aggressive Schüler treffen Lehrer, die verunsichert sind und nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Jüdische Schüler trauen sich nicht mehr in die Schule, weil sie Angst haben vor verbalen Anfeindungen und sogar vor Gewalt. Weiterlesen ⮕